Grozljivo srečanje s pitonom: Tajko je v objemu držal dve uri #video

V torek so policisti in reševalci iz objema mrežastega pitona po dveh urah rešili nemočno 64-letno Tajko, ki jo je kača najprej ugriznila, nato pa se ovila okoli njenega telesa. Reševanje so posnele telesne kamere, videoposnetek pa razkriva tudi sledove pitonovih ugrizov.

64-letna Arrom Arunrot, zaposlena v otroški bolnišnici, je doma nameravala pomiti posodo, ko jo je iz zaraščenega grmovja presenetil piton. "Takoj, ko sem se usedla, me je kača ugriznila," je Arromova opisala trenutek. Sesedla se je na tla, kača pa se je ovila okoli njenega telesa in jo močno stiskala.

"Je kača pod vami?" – "Da." – "Ne premikajte se. Bolj, ko se boste premikali, bolj vas bo kača stiskala," se na videoposnetku sliši pogovor med žensko in reševalci, posnet s telesno kamero.

Mislila je, da je ščurek

"Najprej sem mislila, da me je ugriznil ščurek, ko sem se obrnila, pa sem zagledala kačo," je še dejala Arunrot. "Kar nekaj časa me je stiskala, začelo se je okoli 20.30, zdaj pa je ura že 22.00," se 64-letna Tajka še pogovarja s policisti in reševalci.

"Najprej sem zgrabila njegovo glavo in ga poskušala prisiliti, da bi me spustil, a ni hotel. Samo še močneje me je stiskal. Ko sem videla, da polzi, sem spustila pitonovo glavo, zdrsnil je nekoliko stran, nato pa je prišel nazaj in se spustil nekoliko nižje," je še povedala Tajka, ki je imela srečo, da je vse to preživela.

Videoposnetek prikazuje reševalno osebje, ki pomaga Arunrot, in različne poškodbe pitonovega ugriza na njenem telesu. Ko so jo rešili, so jo takoj odpeljali v bolnišnico.

Leta 2023 je bilo po podatkih oddelka za nadzor bolezni na Tajskem 26 smrti zaradi kačjih ugrizov. Mrežasti piton, ena najdaljših kač na svetu, je po podatkih Mednarodne zveze za ohranjanje narave (IUCN) sicer pogost v jugovzhodni Aziji, vključno s Tajsko.