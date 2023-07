Rekordni ulov: piton planil na 22-letnika, ta pa ga je ujel #video

Ta teden so lokalni lovci v nacionalnem rezervatu Big Cypress v Južni Floridi ujeli šestmetrskega burmanskega pitona. Gre za najdaljši doslej odkrit primerek. Po pisanju tamkajšnjih medijev je kača dolga toliko, kot če bi jo v višino raztegnili ob odrasli žirafi. Videoposnetek prikazuje pitona, kako plane na 22-letnega Walerija. Waleri se je s kačo boril na tleh, nato pa so mu na pomoč priskočili drugi.

Pitona je v ponedeljek ujel 22-letni Jake Waleri in ga prinesel v zaščitni center jugozahodne Floride, tam pa so žival pokončali, saj je na Floridi to invazivna vrsta. Tamkajšnji uradniki so kačo izmerili in ugotovili, da je dolga šest metrov, s čimer je postavila nov svetovni rekord.

Burmanski pitoni so ene od največjih kač na planetu. Živijo po večjem delu južne Floride in negativno vplivajo na avtohtone živalske populacije v državi. Ker pitoni na tem polotoku nimajo naravnih plenilcev, je lovcem in prebivalcem dovoljeno, da jih na human način lovijo in ubijajo, s tem pa jim preprečijo pustošenje ekosistema. Waleri tako noči preživlja med lovom na pošastne plenilce.

"Super je, da lahko vplivamo na okolje Južne Floride," je dejal v sporočilu za javnost. "Radi imamo ta ekosistem in ga poskušamo čim bolj ohraniti."

Po podatkih floridske komisije za varstvo rib in prostoživečih živali burmanski pitoni pomenijo tako veliko grožnjo, da tako lovci kot prebivalci ne potrebujejo dovoljenja, da bi jih ubili, so pa plazilci zaščiteni z zakoni proti krutosti, ki od lovcev zahtevajo, da kače ubijejo na human način.

Zvezna država gosti tudi vsakoletno tekmovanje Florida Python Challenge, na katerem se tekmovalci potegujejo za visoke denarne nagrade.