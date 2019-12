Greta Thunberg je osebnost leta revije Time

Na naslovnici današnje izdaje Time je fotografija Grete Thunberg, ki stoji ob morju na skali, ravno ko jo rahlo zalije val. Pogled najstnice je usmerjen v daljavo. Poleg nje je napis Moč mladine.

"Ne moremo še naprej živeti, kot da ni jutri, ker je jutri," je dejala za Time. "To je vse, kar pravimo," je dodala.

Ravno to preprosto resnico pa je najstnica podala v svet v ključnem trenutku. Aktivistka je v manj kot letu in pol postala najprepričljivejši glas za najpomembnejšo stvar našega planeta, so zapisali pri reviji Time.

Od šole do nagovora s svetovnimi voditelji

Thunbergova je zagnala globalno gibanje s preprostim izostankom od pouka v avgustu 2018, ko je pred švedskim parlamentom v rokah držala znak z napisom Šolska stavka za podnebje. V zadnjih 16 mesecih pa je nagovorila svetovne voditelje, se srečala s papežem, se podala v besedni spopad z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in navdihnila na milijone ljudi, da so se po vsem svetu 20. septembra zbrali na največjem podnebnem shodu.

Švedinja zahteva ukrepanje in čeprav se številni ukrepi še vedno gibajo v napačno smer, se kopičijo znaki, da akcija prihaja. Vedno več podjetij se zavzema za trajnostni razvoj, več kot 60 držav pa je obljubilo, da bodo do leta 2050 zmanjšali ogljični odtis na nič.

Po mnenju revije Time se preobrat ni zgodil niti trenutek prezgodaj, saj mora začeti raven izpustov s prihodnjim letom upadati za 7,6 odstotka in tako še nadaljnje desetletje, če želimo, da ima svet vsaj možnost, da doseže cilj za konec globalnega segrevanja.

"Svojim vnukom in vnukinjam bi rada dejala, da smo naredili vse, kar je v naši moči," je dejala Thunbergova, ko se je ravno odpravljala na pot čez Atlantski ocean proti Lizboni in Madridu. Ravno danes pa je 16-letnica tudi nagovorila zbrane na podnebnem vrhu v španski prestolnici.

Najmlajša osebnost leta do zdaj

Thunbergova je najmlajša osebnost leta, odkar Time ta naziv podeljuje od leta 1927. Zaslužila si ga je, ker je "zagnala alarm o človeškem roparskem odnosu z edinim domom, ki ga imamo, ker je razdrobljenemu svetu dala zvok, ki gre prek ozadja in meja, ker nam je pokazala, kako bi lahko bilo, ko bo vodila nova generacija", so še zapisali pri reviji.

Lani je revija naziv osebnost leta podelila ubitemu savdskemu novinarju Džamalu Hašodžiju ter preganjanim novinarjem, ki so jih označili za varuhe resnice. Naziv pa so v preteklosti med drugim prejeli nemška kanclerka Angela Merkel, ameriški predsednik Donald Trump, britanska kraljica Elizabeta II. in Nobelov nagrajenec za mir Nelson Mandela, leta 1938 in 1939 pa sta bila na naslovnici kot osebnosti leta nacistični voditelj Adolf Hitler in sovjetski voditelj Josip Stalin.