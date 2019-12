Fenomen Grete Thunberg: "Ne potrebujemo preplaha, potrebujemo ukrepe" #video

Slovenija in svet se vedno bolj zavedata, da so podnebne spremembe že tu in da nas mati Zemlja s potresi, požari, poplavami in drugimi naravnimi nesrečami opozarja, da je nastopil skrajni čas za ukrepanje. Vse skupaj se je nenadoma zgnetlo okoli 16-letnice, ta je svoj protest proti politiki, ki ne ukrepa ob podnebnih spremembah, začela s šolsko stavko pred švedskim parlamentom.

Njena vztrajnost je ob medijski podpori dobila svetovne razsežnosti. Greta Thunberg je postala simbol gibanja, ki čedalje glasneje opozarja na globalno podnebno krizo. V sredo je Thunbergova priplula na podnebno konferenco v Madridu in spet opozorila oblastnike, da nimajo pravice uničiti njene prihodnosti, so poročali v rubriki Zakulisno na Planetu.

"Sodelovati moramo, da človeštvu zagotovimo varne življenjske pogoje v prihodnosti. Boriti se moramo ne le zase, ampak tudi za naše otroke in naše vnuke ter za vsako živo bitje na Zemlji. In vsi moramo storiti vse, kar lahko, da bomo na pravi poti. Da bi lahko spremenili vse, potrebujemo vsakogar," je ob prihodu na podnebno konferenco povedala Thunbergova.

Mladi morajo zapustiti svojo cono udobja

Voditelj Rajko Gerič se je o fenomenu švedske podnebne aktivistke pogovarjal z dijakinjo in članico gibanja Mladi za podnebno pravičnost Žano Radivo ter filozofom in predstavnikom Umanotere Andrejem Gnezdo. "Ne morem reči, da sem v Thunbergovi videla veliko spodbudo, se mi pa to, kar dela, zdi prav," je dejala Radivova.

Gnezda je ob tem pojasnil, da se je omenjeno gibanje pri nas v resnici razvilo še pred pojavom Thubergove v medijih: "Že takrat so opozarjali, da politika z neukrepanjem mladim krade prihodnost." Radivova je ob tem poudarila, da se ji v tem trenutku zdi pomembno, da se mladi izobražujejo in da izstopijo iz svoje cone udobja: "To je sicer težko zapustiti, ampak to je potrebno."

"Ne potrebujemo preplaha, potrebujemo ukrepe"

Na vprašanje voditelja, ali so razmere res tako kritične, da z ukrepi proti podnebnim spremembam ne smemo odlašati, je Gnezda odgovoril pritrdilno: "Ekstremni vremenski pojavi so vedno bolj pogosti in intenzivni. Videli smo, kako je našo obalo poplavilo morje, pod vodo pa je bilo tudi Podravje. V Sloveniji je 250 organizacij že pozvalo vlado, da razglasi podnebno krizo in da začnemo ukrepati. Ne potrebujemo preplaha, potrebujemo ukrepe, ki jih je treba izvesti."

Z ukrepi proti podnebnim spremembam ne smemo odlašati, sta poudarila članica gibanja Mladi za podnebno pravičnost Žana Radivo in predstavnik Umanotere Andrej Gnezda. Foto: Planet TV

Radivova je poudarila, da je zavedanje politike, da je podnebno krizo treba reševati, samo prvi korak: "V nadaljevanju morajo politiki izpeljati mnogo različnih radikalnih ukrepov." Gnezda je ob tem opozoril, da časa zmanjkuje: "Imamo deset let časa, da radikalno spremenimo družbeni razvoj, kot ga živimo danes. Ko gre za Slovenijo, govorim o zaprtju Teš, prestrukturiranju industrije in gradnji sodobnega železniškega omrežja, da bodo državljani lahko potovali na bolj trajnostne načine."

"Čim prej moramo zapreti Teš"

Energetika, industrija in promet v Sloveniji poleg kmetijstva pomenijo največje vire izpustov, na teh področjih pa moramo po njegovih besedah začeti sprejemati ukrepe: "Na ravni sektorjev potrebujemo strukturne spremembe. Čim prej moramo zapreti Teš, napaka je, da smo pred leti zgradili šesti blok." Tisto, kar lahko ob tem stori vsak posameznik, pa je na primer izogibanje letalskemu in avtomobilskemu prevozu ter uživanje večje količine rastlinske prehrane, je še dodal Gnezda.