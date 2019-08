Grabar-Kitarovićevi bodo podelili Fulbrightovo nagrado za življenjsko delo

Predstavniki Fulbirghtovega sklada so sporočili, da bodo nagrado za življenjsko delo letos podelili trem svojim nekdanjim štipendistom, med drugim tudi hrvaški predsednici Kolindi Grabar-Kitarović. Na svoji spletni strani so navedli, da želijo z nagrado hrvaški predsednici izkazati čast za njene "izjemne prispevke v vlogi vodje, diplomatke in uradnice".

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović pooseblja najboljše v voditeljstvu v času, ki ga zaznamujejo globalne krize in izzivi, so zapisali. Grabar-Kitarovićeva bo nagrado prejela 26. oktobra na slovesnosti v Arlingtonu v ZDA.

Grabar-Kitarovićevo štipendirali med podiplomskim študijem v Washingtonu

Poleg hrvaške predsednice bosta nagradi za življenjsko delo prejela ameriški arhitekt James Polshek in novinarka Melissa Block, ki sta bila prav tako štipendista sklada. Hrvaška predsednica je bila Fulbrightova štipendistka med podiplomskim programom za mednarodne odnose in varnostno politiko na univerzi George Washington v ameriški prestolnici od leta 2002 do leta 2003.

Fulbrightovo nagrado za življenjsko od leta 2000 podeljujejo svojim nekdanjim štipendistom, ki so bili po oceni sklada s svojo kariero "navdih in vzor ter primer moči, vpliva in vrednot" Fulbrightovega programa izmenjave študentov.

Program izmenjave študentov in profesorjev med ZDA in 160 državami sveta deluje od leta 1946. Vsako leto imajo približno osem tisoč štipendistov, od začetka programa pa so denarno pomagali več kot 390 tisoč študentom in profesorjem. Program je dobil ime po ameriškem senatorju J. Williamu Fulbrightu, ki si je po drugi svetovni vojni prizadeval za mir in razumevanje med narodi skozi mednarodne izmenjave v izobraževalnih programih.