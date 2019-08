Hrvaški tožilci vložili prve obtožnice za kazniva dejanja v Agrokorju

Tožilstvo na svoji spletni strani ni objavilo imen ali začetnic 29 obtožencev, temveč le letnice njihovega rojstva. Med obtoženimi po neuradnih informacijah ni nekdanjega dolgoletnega predsednika uprave in lastnika Agrokorja Ivice Todorića. Tožilstvo je pojasnilo, da gre za odgovorne osebe iz 13 podjetij, ki pa jih prav tako ni poimenovalo.

Med obtoženimi tudi direktorji 13 podjetij, ki so bili dobavitelji Agrokorja

Hrvaški mediji neuradno poročajo, da so med obtoženimi tudi direktorji 13 podjetij, ki so bili dobavitelji Agrokorja, med njimi pa so domnevno odgovorne osebe v zagrebških družbah, kot so Franck, Kraš, Granolio in Sokol Marić. Tožilstvo bremeni obtožence, da so od januarja 2010 do marca 2017 kot odgovorne osebe v svojih podjetjih podpisovali menice, ki so jih izdajala podjetja Agrokorja, čeprav so vedeli, da so menice neresnično prikazovale vrednost prodanega blaga in storitev.

Na Hrvaškem še čakajo na razplet preiskave proti nekdanjemu predsedniku uprave in lastniku Agrokorja Ivici Todoriću. Foto: STA

Kot so še pojasnili, je bilo obtožencem jasno, da menice niso bile izdane za blago, temveč na podlagi pogodb o finančnem posojilu, ki so jih kot odgovorne osebe pred tem podpisali. V spornih pogodbah so bili dobavitelji posojilojemalci, podjetja iz koncerna pa so bila posojilodajalci.

S pooblaščenimi osebami določenih finančnih institucij so nato podpisovali pogodbe o faktoringu zaradi prodaje menic. V pogodbah so neresnično navedli, da imajo terjatve do koncerna ter da obstajajo računi za prodano blago in storitve. Na podlagi tovrstnih pogodb so faktoring družbe menice odkupile. Denar od prodaje menic naj bi vrnili v Agrokor in na ta način nezakonito financirali koncern. Podpisali naj bi 3.070 menic z neresničnimi navedbami.

Na razplet preiskave proti Todoriću še čakajo

Zagrebško tožilstvo pri tem ni navedlo vrednosti omenjenega financiranja. Po zlomu koncerna leta 2017 so hrvaški mediji poročali, da je bilo spornih menic, ki v običajnem poslovnem svetu predstavljajo varovalko, da bo podjetje od kupca dobilo denar za svoje blago in storitve, za 3,5 milijarde kun oziroma 473 milijonov evrov. Takrat so tudi poročali, da je menice Agrokorju izdajalo nekaj manj kot 200 podjetij.

Možnost prodaje menic naj bi v Agrokorju v sedmih letih izkoriščali kot novo obliko financiranja, potem ko zaradi prezadolženosti niso mogli računati na bančna posojila. Po poročanju 24sata so med obtoženci samo dobavitelji in nobene osebe iz Agrokorja, faktoring podjetij ali bank.

Na Hrvaškem medtem še čakajo razplet preiskave proti Todoriću, ki se je začela pred dvema letoma zaradi suma finančnih malverzacij v Agrokorju, s katerimi naj bi iz koncerna odtujil več kot 1,4 milijarde kun oziroma 189 milijonov evrov.