Golob v zapor tihotapil konopljo #video

Policisti so v torek ujeli goloba, ki je na območje zapora Huancayo v Peruju tihotapil konopljo. Krilatega "narkogoloba" so prestregli, ko je v bližini zapora pristal v luži, da bi se odžejal.

Ob približevanju golobu so policisti opazili, da ima okoli vratu privezan majhen paket, in ko so ga ulovili, so opazili, da gre za manjšo vrečko iz svetlomodrega blaga, zavito z lepilnim trakom.

Po navedbah policije je ptica nosila najmanj 30 gramov marihuane. Osebje zapora je javno ministrstvo pozvalo, naj izvede preiskavo o izvoru droge in ptice.

"Ocenjena teža, ki jo je nosil golob, je nekje med desetimi in približno 30 grami, s katero bi golob lahko letel glede na svojo težo," je povedal vodja oddelka za javni red in varnost perujske nacionalne policije Edward Diaz ter dodal: "Opravljamo ustrezne preiskave, a lahko domnevamo, da je bil golob na poti v notranjost zapora."