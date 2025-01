Golob in Pirc Musar nagovorila diplomate: kaj sta jim sporočila?

Premier Robert Golob in predsednica republike Nataša Pirc Musar sta danes v nagovorih diplomatskemu zboru na Brdu pri Kranju med izzivi sveta v letošnjem letu izpostavila vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter širitev EU. Pirc Musar je ob tem pozvala diplomate k vključujoči politiki in razvojni viziji.

"Za nami je naporno leto," je poudaril predsednik vlade. Predsednica republike pa je dejala, da v leto 2025 vstopamo z dediščino volitev, na katerih so zmagali populisti, vojn v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, podnebne krize ter čedalje večjega prepada med revnimi in bogatimi.

"Če se bodo uresničile napovedi o carinski vojni, bo ta prizadela ves svet," je opozorila Pirc Musar. Omenila je tudi zviševanje izdatkov za obrambo, ki se mu ne bo mogoče izogniti, utegne pa ogroziti razvoj drugih javnih storitev.

"Leto pred nami bo leto še kar naprej trajajočega rivalstva med velesilami," je še ocenila Pirc Musar. Omenila je tudi nove akterje v svetu – bogate posameznike, ki lahko kupujejo medijski prostor ali celo neposredno podpirajo izbrane politične opcije po svetu.

Oba upata, da se vojni v Gazi in Ukrajini čim prej končata

Tako premier kot predsednica sta izrazila upanje, da se bi čim prej končali vojni v Gazi in Ukrajini. Za Gazo je glede na navedbe pogajalcev dogovor o prekinitvi ognja blizu, za Ukrajino pa Golob in Pirc Musar verjameta, da bi bilo leto 2025 lahko priložnost za mir. Med izzivi vidita tudi širitev EU.

Med izzivi vidita tudi širitev EU. "Verjamem, da se Evropa zaveda priložnosti in odgovornosti glede širitve," je dejal Golob. Izrazil je prepričanje, da bodo v prihodnjih petih letih izpolnjeni pogoji za vstop dveh ali celo treh kandidatk v unijo, tudi po zaslugi evropske komisarke iz Slovenije Marte Kos.

EU, pa tudi majhne in srednje velike države, se bodo po mnenju Pirc Musar z izzivi morale spoprijeti resno, preudarno in pogumno ter predvsem skupaj. Pot do napredka je po njenih besedah v politiki vključenosti, ki jo je treba uresničevati tako v soseščini kot v regiji in tudi globalno.

Poudarila je še, da se Slovenija kot nestalna članica Varnostnega sveta ZN zaveda pomena vključenosti na svetovni ravni in se dejavno pogovarja z vsemi državami sveta, pri čemer izpostavlja pomen spoštovanja mednarodnega prava v mednarodnih odnosih. Zato so za Slovenijo genocidna ravnanja Izraela v Gazi nesprejemljiva, tako kot tudi neupoštevanje odločb mednarodnih sodišč in vojni zločini drugod po svetu, je dejala.

Samo znanje lahko omogoči razvoj

Pirc Musar je v nagovoru tudi pozvala diplomate, naj imajo pred očmi samo vključujočo dolgoročno razvojno vizijo, utemeljeno na vrednotah, ki človeka naredijo človeka, ne glede na medsebojne razlike.

Predsednica države in predsednik vlade sta se v svojih nagovorih tudi strinjala, da samo znanje lahko omogoči razvoj.

Tuje diplomate, akreditirane v Sloveniji, je na vsakoletnem sprejemu uvodoma nagovoril tudi doajen diplomatskega zbora, apostolski nuncij Jean-Marie Speich. Udeležbo na tradicionalnem sprejemu je potrdilo okoli 70 diplomatskih predstavnikov.

Doajen je v imenu vseh kolegov diplomatov pohvalil politično in gospodarsko dinamičnost Slovenije ter njeno aktivnost v Varnostnem svetu ZN. Omenil je tudi pogum Slovenije pri spodbujanju dialoga za mir in dejal, da veleposlaniki opažajo nov pristop k zmanjšanju tveganja za konflikte s ciljem spodbujanja miru in blaginje.