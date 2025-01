Predsednik vlade Robert Golob in predsednica republike Nataša Pirc Musar sta se srečala na delovnem zajtrku, kjer sta razpravljala o aktualnih temah, s posebnim poudarkom na zastopanju Slovenije na mednarodnih dogodkih, so po srečanju sporočili iz kabineta predsednika vlade. Tokrat sta se na njegovo povabilo sestala v kabinetu premiera.

Robert Golob je namreč konec novembra v intervjuju za STA v luči precej nizke javnomnenjske podpore stranki Gibanje Svoboda in vladi, ki jo izkazujejo ankete, napovedal zmanjšanje števila službenih poti v tujino. "Sem pa razumel sporočilo, zato sem odpovedal večino službenih poti v tujino in se bom posvečal predvsem temu, kako izboljšati položaj ljudi v Sloveniji. Po dogovoru s predsednico države bom tako večino obveznosti v tujini v prihodnjem letu prepustil njej," je napovedal ob oceni, da se trend javnomnenjske podpore že obrača.

V uradu predsednice republike so takrat zanikali dogovor ali usklajevanje s premierjem Golobom glede letošnjih mednarodnih dejavnosti. Kot so takrat navedli za STA, je premier le zaprosil za sestanek na to temo.

Bilo je napeto



Odnosi med Golobom in Pirc Musar so se zaostrili tudi ob kandidaturi Antona Ropa za guvernerja Banke Slovenije, ki jo je državni zbor zavrnil. Predsednica namreč ni upoštevala želje premierja in vladajoče koalicije, da na to mesto predlaga državno sekretarko na finančnem ministrstvu Sašo Jazbec. Tako je Slovenija brez guvernerja s polnimi pooblastili in oba najvišja državna funkcionarja čaka naloga, da se uskladita o novem imenu.

Predsednica republike lahko premierja nadomesti le pri nekaterih aktivnostih

Na podlagi dolgoletnega sistema rotacije se bo predsednica po navedbah njenega urada prihodnje leto zagotovo udeležila zasedanja Generalne skupščine ZN in podnebnega vrha. "Predsednica republike pa premierja ne more nadomestiti na aktivnostih, na katerih je predvidena udeležba predsednikov vlad," so takrat dodali.

V uradu in kabinetu danes vsebine srečanja niso želeli podrobneje komentirati.