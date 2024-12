Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po neuspehu svojega prvega predloga za guvernerja Banke Slovenije napovedala, da bo za ta položaj poiskala povsem novega kandidata. V njenem uradu so danes zatrdili, da kandidata še ni izbrala, portal Info360 pa neuradno poroča, da naj bi bila kandidatka Petra Senkovič iz Evropske centralne banke (ECB).

54-letna Petra Senkovič je generalna direktorica sekretariata in sekretarka organov odločanja ECB, pred tem je vodila pravno službo ECB, še prej pa je bila zaposlena v zasebni odvetniški pisarni v Parizu. Ima doktorat iz prava na Univerzi Sorbona in magisterij iz evropskega prava na College of Europe v Bruggeu.

Senkovič se za portal Info360 ni odzvala za komentar informacije glede guvernerske kandidature. Iz urada predsednice republike so medtem danes sporočili, da Pirc Musar kandidatke oz. kandidata še ni izbrala. "V uradu pred opravljenimi posveti s poslanskimi skupinami o postopku tudi ne bomo javno komunicirali," so še navedli.

DZ konec novembra ni potrdil prvotnega predloga predsednice, da bi na mesto prvega moža centralne banke imenoval nekdanjega premierja in finančnega ministra Antona Ropa. Na tajnem glasovanju je dobil 24 poslanskih glasov, za izvolitev na guvernersko funkcijo bi jih potreboval 46.

Z vodji poslanskih skupin se bo sestala takoj po novem letu

Pirc Musar je imela po neuspehu svojega prvotnega predloga možnost objaviti nov poziv, lahko bi izbrala drugega kandidata iz vrst prijavljenih na razpis, lahko pa bi se odločila za povsem novega kandidata. Odločila se je za slednjo možnost, pri čemer so v njenem uradu poudarili, da bo glavni kriterij izbire še naprej strokovnost.

Predsednica Pirc Musar se bo sicer z vodji poslanskih skupin na temo novega kandidata za guvernerja Banke Slovenije po napovedih sestala takoj po novem letu.

Sedanjemu guvernerju Vasletu se bo šestletni mandat iztekel 8. januarja 2025. Po izteku mandata bo njegove naloge začasno prevzel njegov namestnik in viceguverner Primož Dolenc.

Doslej se je trikrat zgodilo, da kandidat, ki ga je predlagal predsednik republike, ni dobil zadostne podpore DZ. Ti kandidati so bili Mitja Gaspari, ko se je potegoval za drugi mandat, Andrej Rant in Primož Dolenc.