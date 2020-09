Gasilci pogasili požar v Bejrutu

Po eksploziji 4. avgusta v bejrutskem pristanišču v prestolnici nadaljujejo z varovanjem območja in čiščenjem razbitin. Delavci so tudi danes nadaljevali s čiščenjem v pristanišču.

Po eksploziji 4. avgusta v bejrutskem pristanišču v prestolnici nadaljujejo z varovanjem območja in čiščenjem razbitin. Delavci so tudi danes nadaljevali s čiščenjem v pristanišču. Foto: Reuters

Požar je izbruhnil v četrtek popoldne, ko so delavci izvajali popravila na nekaterih skladiščih, ki so preživela uničujočo eksplozijo prejšnji mesec. Požar so najverjetneje povzročile iskre z orodij, je razvidno iz prvih ugotovitev preiskave.

Mednarodni odbor Rdečega križa je sporočil, da so bile v enem od skladišč tudi zaloge hrane za več tisoč družin, ki potrebujejo pomoč v Libanonu in sosednji Siriji. Že vse od eksplozije 4. avgusta so skušali premakniti zaloge iz poškodovanega skladišča, vendar jim zaradi del v okviru zavarovanja območja to ni uspelo. Kot so dodali v izjavi, trenutno še ne morejo podati ocene, koliko zalog je bilo uničeno v eksploziji in požaru.

Požar je številne spomnil na pretresljive prizore izpred enega meseca, ko je umrlo najmanj 190 ljudi, več tisoč pa je bilo ranjenih. Eksplozija neprimerno skladiščenega amonijevega nitrata je takrat za seboj pustila opustošenje po celi libanonski prestolnici, poroča STA.