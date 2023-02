Ganljivi posnetki: izpuščenih na desetine branilcev jeklarne Azovstal #vŽivo

Ukraine returned home 100 of our soldiers and one civilian. Among the released fighters are national guardsmen, border guards and soldiers. 94 of them are defenders of #Mariupol, including 63 soldiers from "#Azovstal". Welcome home, Heroes!🙏#SlavaUkraïni pic.twitter.com/nAv28KreIm — Matt 🇳🇱🇺🇦 Слава Украине ❤️ (@Roadster1978) February 16, 2023

6.30 Izpuščenih na desetine branilcev Azovstala

Urad ukrajinskega predsednika je sporočil, da se je v Ukrajino v okviru izmenjave ujetnikov z Rusijo vrnilo sto ukrajinskih vojakov in en civilist. "Nadaljujemo vračanje Ukrajincev iz ujetništva. Danes gre domov sto naših vojakov in en civilist," je v objavi na Telegramu zapisal vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak.

"Njihove družine so jih tako dolgo čakale. Številni junaki so bili poškodovani. Nadaljujemo delo, hvaležen sem ekipi in koordinacijskemu štabu za zdravljenje vojnih ujetnikov. Vsi se bodo vrnili domov," je dodal Jermak.

First moments in the homeland after 333 days of Russian captivity.

100 soldiers and one civilian returned to Ukraine as part of a prisoner of POW exchange. According to the Ukrainian army, among them are defenders of Azovstal and soldiers from under Kherson and Lyman. pic.twitter.com/FVzbErJPQN — Belsat in English (@Belsat_Eng) February 17, 2023

46 izpuščenih vojakov pripada ukrajinski mornarici, 29 državni mejni službi, 12 nacionalni gardi, osem ukrajinskim oboroženim silam in pet teritorialni obrambi.

Tudi Rusija je danes sporočila, da so Rusiji v izmenjavi z Ukrajino vrnili 101 ujetega vojaka. Po navedbah ministrstva bodo odpuščene vojake odpeljali v Moskvo "na zdravljenje in rehabilitacijo v zdravstvene ustanove ruskega obrambnega ministrstva". "Vsi izpuščeni so imeli potrebno zdravstveno in psihološko pomoč," piše v sporočilu za javnost.