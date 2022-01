Ganljiva zgodba iz Hrvaške: pes svojega lastnika grel 13 ur in mu rešil življenje

Na Hrvaškem se je zgodila neverjetna, a čudovita in osupljiva zgodba. Planinec je zdrsnil na najvišjem vrhu Velebita in si pri tem poškodoval nogo, noč pa je preživel po zaslugi svojega psa, ta ga je zvesto varoval in grel do prihoda pomoči. Tudi ko so prišli pomagat, svojega lastnika ni želel zapustiti, so še zapisali hrvaški reševalci, ki so zgodbo delili na družbenih omrežjih.

Prijateljstvo i ljubav između čovjeka i psa ne poznaju granice. Spletom nesretnih okolnosti jučer popodne otklizali su zajedno niz padinu. Zajedno u sretnim i teškim trenucima, takav je život. North je prošao bez ozljeda, ali njegov prijatelj, mladi planinar nije bio te sreće. pic.twitter.com/t0Ptk7qXEn — Hrvatska GSS (@HrvatskaGSS) January 2, 2022

Foto: Hrvaška gorska reševalna služba

Hrvaški mediji so poročali o zelo zahtevni reševalni akciji planinca na Velebitu. Moškemu je zdrsnilo na najvišjem vrhu Velebita, Vaganjskem vrhu. Reševanje poškodovanca je trajalo več kot devet ur. Planinec je padel in obstal na zelo zahtevnem terenu, med padcem pa si je poškodoval nogo. Že tako zahtevno reševanj so oteževali še slabi vremenski pogoji, sneg, led in podrta drevesa, še piše Index.hr.

Foto: Twitter

"Skupaj sta v srečnih in nesrečnih trenutkih, takšno je življenje. North jo je odnesel brez poškodb, medtem ko mladi planinec ni imel takšne sreče. Pes se je zvil ob njem in ga grel s svojim telesom, njegova zvestoba se ni končala niti po tem, ko so do njiju le prišli reševalci," so dogajanje opisali hrvaški reševalci.

V reševalni akciji je sodelovalo 27 reševalcev gorske reševalne zveze in, kot so še dodali, še en pomočnik, poškodovančev pes North, ta ga planinca grel 13 ur, preden so ga rešili.