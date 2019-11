Macron: Nato je možgansko mrtev, Evropa pa na robu prepada

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Med ZDA in drugimi državami zveze Nato ni več nikakršne koordinacije pri sprejemanju pomembnih odločitev. Nikakršne," pravi francoski predsednik Emanuel Macron.

Države se ne morejo več zanašati na to, da bodo ZDA branile svoje evropske zaveznice v zvezi Nato, je v intervjuju za Economist povedal francoski predsednik Emanuel Macron.

Macron je prepričan, da ZDA obračajo hrbet evropskemu projektu. "Čas je, da se zbudimo," je poudaril in dodal, da je Evropa na robu prepada.

Po njegovih besedah mora zato začeti Evropa strateško razmišljati o sami sebi kot o geopolitični sili, če želi imeti lastno usodo v svojih rokah.

"V zvezi Nato ni več nikakršne koordinacije"

"Med ZDA in drugimi državami zveze Nato ni več nikakršne koordinacije pri sprejemanju pomembnih odločitev. Nikakršne. Trenutno doživljamo neusklajeno agresijo Turčije, ene od držav članic, ki ogroža naše interese," je poudaril.

"Trump ne podpira evropskega projekta"

Povedal je še, da so imele ZDA in Evropa do zdaj skupne interese ter da se je na vso moč trudil za dobre odnose z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, za katerega pravi, da je prvi predsednik, ki ne podpira ideje o evropskem projektu.

Ministrstvo za obrambo smo prosili za komentar Macronovih besed in za pojasnilo, kako situacijo vidi obrambni minister Karl Erjavec. Odgovore še čakamo.