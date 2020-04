Francija namerava podaljšati karanteno

Avstralska policija je ponoči preiskala ladjo za križarjenje Ruby Princess ter zasegla črno skrinjico in zaslišala posadko v okviru kriminalistične preiskave izkrcanja skoraj 2.700 potnikov v Sydneyju pred tedni, čeprav so imeli nekateri bolezenske znake, podobne gripi. Ladja je postala največji vir okužb s covid-19 v Avstraliji.

Načelnik policije zvezne države Novi Južni Wales Mick Fuller je danes povedal, da so se detektivi pogovarjali s kapitanom ladje in da je bil pogovor zelo koristen. Zasegli so tudi črno skrinjico in druge dokaze. Kot je pojasnil, imajo ladje črne skrinjice, ki so podobne tistim na potniških letalih. Dodal je, da je to šele prvi del preiskave.

Potnikom ladje v lasti avstralske podružnice ameriško-britanskega podjetja Carnival so izkrcanje 19. marca dovolili, čeprav je nekaj dni pred tem začela veljati prepoved vplutja ladij za križarjenje v pristanišče. Potnike so izkrcali, ne da bi jih zdravstveno pregledali ali izolirali.

Nekateri potniki so ob izkrcanju kazali simptome, podobne gripi. Kasneje je bilo na testiranjih na novi koronavirus pozitivnih več kot 600 ljudi z ladje, kar je okoli deset odstotkov vseh potrjenih primerov v Avstraliji. Teh je več kot 6.000.

Za covid-19 je do zdaj umrlo 15 ljudi z ladje, skoraj tretjina vseh v Avstraliji, kjer je do zdaj zaradi koronavirusne bolezni 19 umrlo 51 ljudi. Primer je postal vir spora med zvezno državo Novi Južni Wales in avstralsko vlado o tem, kdo je krivec za ta porazni dogodek.

Na zasidrani ladji je 1.040 članov posadke iz okoli 50 držav. Med člani posadke jih je okoli 200 imelo simptome bolezni covid-19, nekaj jih je bilo na testu pozitivnih. Najbolj bolne so odpeljali v bolnišnico. Ladja bo sicer ostala zasidrana še deset dni za potrebe policijske preiskave, piše STA.