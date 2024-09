Francija bo dobila novo vlado

Francoski premier Michel Barnier je po današnjem odločilnem srečanju s partnerji z desnice in sredine uspel sestaviti vlado, ki bo "pripravljena delovati v korist Francije", so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz premierjevega urada. Vlado in program je v četrtek zvečer že predstavil francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu.

Nekdanji premier in Macronov zaveznik Gabriel Attal je sporočil, da naj bi Michel Barnier sestavil vlado s 16 ministri, skupno pa bi imela 38 članov, navaja AFP. V želji po ravnovesju pri oblikovanju vlade naj bi Barnier na ministrske položaje imenoval deset članov sredinskega zavezništva pod vodstvom Macronove stranke Preporod in tri iz vrst desnih Republikancev (LR), politična pripadnost ostalih treh pa za zdaj ostaja neznanka.

Cilji nove francoske vlade

Barnier je na srečanju s partnerji izjavil, da namerava "izboljšati življenjski standard Francozov in delovanje javnih služb, zlasti šolstva in zdravstva, zagotoviti varnost, nadzorovati priseljevanje in pospešiti integracijo, spodbujati podjetja in kmete ter okrepiti gospodarsko privlačnost Francije, nadzorovati javne finance in zmanjšati ekološki dolg", so v njegovem uradu zapisali v sporočilu za javnost.