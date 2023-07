Fox News soočen z novo tožbo zaradi zavajajočega poročanja

Televizija Fox News se sooča z novo tožbo. Ray Epps iz Arizone, ki so ga ustvarjalci teorij zarote lažno obtožili, da je vodil zaroto FBI za napad privržencev Donalda Trumpa na ameriški kongres 6. januarja 2021, je v sredo vložil odškodninsko tožbo proti televiziji in njenemu nekdanjemu voditelju Tuckerju Carlsonu zaradi obrekovanja.

Republikanski ustvarjalci zarot so po napadu na kongres brez vsake podlage trdili, da je šlo v resnici za operacijo zvezne vlade in policije FBI, da očrnijo Trumpa in njegove privržence.

Foto: Reuters

Carlson je to teorijo vpeljal v svoje oddaje in med drugim večkrat prikazal posnetke Eppsa pred kongresom 6. januarja 2021.

"Foxove laži o Eppsu so segle do več sto milijonov gledalcev in mu povzročile neizmerno škodo ter uničile življenje. Kot je Fox pred kratkim spoznal v tožbi podjetje Dominion − laži imajo posledice," piše v tožbi.

Ukradene volitve

Navaja še, da je Epps bivši marinec, ki je volil za Trumpa na predsedniških volitvah, ter tudi reden in zvest gledalec televizije Fox News, pa tudi oboževalec Carlsona. "6. januarja 2021 je bil pred kongresom, ker so ga prepričale laži na Fox News o ukradenih volitvah," pravi tožba.

Eppsa so zaslišali preiskovalci posebnega kongresnega odbora za preiskavo napada na kongres in tam je večkrat zanikal, da bi kadarkoli delal za FBI ali kakšno drugo zvezno policijsko agencijo. Odboru je povedal, da je leta 2020 podprl Trumpa in se je udeležil protestov, ker je bil zaskrbljen zaradi volilnih prevar.

Foto: Reuters

Fox News se skuša znebiti svoje povezanosti s Trumpom in je odpustil Tuckerja Carlsona, bivši predsednik pa se redno pritožuje, da ga več ne spustijo v eter toliko kot nekoč.

Televizija je aprila izgubila tožbo podjetja za volilne aparate Dominion s privolitvijo v poravnavo 787,5 milijona dolarjev odškodnine, ker so njeni voditelji širili Trumpovo teorijo o volilnih strojih, prirejenih v korist demokratskega kandidata Joeja Bidna.

Prav tako aprila se je televizija poravnala v tožbi venezuelskega poslovneža, ki so ga blatili v povezavi z volitvami. Ena od teorij, ki so jo širili Trump in njegovi privrženci, je, da so volilne stroje priredili v korist Bidna v Venezueli, in to po navodilih pokojnega bivšega predsednika Huga Chaveza.

Televizija je nekdanji producentki Abby Grossberg plačala 12 milijonov dolarjev za poravnavo v tožbi, v kateri je med drugim trdila, da so jo delodajalci silili v lažne izjave preiskovalcem v tožbi Dominiona.

Fox je še vedno sredi tožbe drugega podjetja za volilne naprave Smartmatic zaradi podobnih teorij zarote kot pri Dominionu. Smartmatic zahteva 2,7 milijarde dolarjev odškodnine, sodni proces pa naj bi se začel šele leta 2025.