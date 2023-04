Znani televizijski voditelj ostal brez službe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kontroverzni skrajno desničarski televizijski voditelj Tucker Carlson zapušča ameriško medijsko hišo Fox News le nekaj dni po poravnavi v okviru tožbe zoper medijsko hišo. Carlson je bil med najbolj znanimi in kontroverznimi voditelji na Fox News, svojega umika iz medijske hiše pa še ni komentiral.

"Fox News Media in Tucker Carlson sta sklenila dogovor, da se razideta. Zahvaljujemo se mu za služenje naši hiši v vlogi televizijskega voditelja, pred tem pa tudi sodelavca," so zapisali v medijski hiši.

Kot ključna osebnost republikanske politične scene je Carlson pogosto intervjuval nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Zaradi rasistične in pogosto sovražne retorike je bil deležen številnih kritik, prav tako zaradi kršitev novinarske etike. Carlson je medtem ostre kritike usmerjal predvsem proti demokratom in priseljencem ter napadal liberalne trende v ameriški družbi.

Njegov odhod se je zgodil kmalu po tem, ko sta Fox News in proizvajalec glasovalnih naprav Dominion prejšnji teden sklenila poravnavo v tožbi zaradi obrekovanja v zvezi z neutemeljenimi trditvami o volilnih goljufijah na ameriških predsedniških volitvah 2020. Fox News bo Dominionu plačal 787,5 milijona ameriških dolarjev, kar je približno 720 milijonov evrov.

Tucker Carlson je veljal za prvi obraz televizije Fox News in voditelja, čigar oddajo je zelo rad gledal nekdanji predsednik ZDA Donald Trump (prav tako pa njegovi podporniki). Foto: Guliver Image

Poravnava med sprtima stranema pomeni, da niti predsedniku korporacije Fox Rupertu Murdochu niti voditeljem, kot je Carlson, ne bo treba pričati o interni komunikaciji znotraj medijske hiše, iz katere je razvidno, da so bili vodilni v Fox News pripravljeni širiti neresnice o volilnih prevarah.

Portal TMZ je danes sicer poročal, da je brez dela ostal še en znani ameriški televizijski voditelj Don Lemon. Danes naj bi ga brez predhodnega opozorila odpustila medijska hiša CNN. Vodstvo CNN je v izjavi to zanikalo in pojasnilo, da je imel Lemon možnost za sestanek z vodstvom medijske hiše, a je to zavrnil.