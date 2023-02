FBI pri Trumpovem podpredsedniku iskala zaupne dokumente

Edini, ki doslej ni privolil v preiskavo, je bil nekdanji predsednik Donald Trump, ki je afero z zaupnimi dokumenti sprožil. Trump je leta 2021 iz Bele hiše odnesel več škatel dokumentov in drugih predmetov, ki bi v skladu z zakonom morali v Nacionalni arhiv. Nato se je nekaj mesecev pogajal o predaji dokumentov, nekaj jih je vrnil, ne pa vseh, in FBI je pridobil sodni nalog ter izvedel preiskavo na posestvu Mar a Lago.

Posebni tožilec za zaupne dokumente

Pravosodno ministrstvo ZDA je za ta primer imenovalo posebnega tožilca Jacka Smitha. Nato so zaupne dokumente našli v nekdanji pisarni Joeja Bidna iz obdobja, ko je bil ta podpredsednik ZDA pri Baracku Obami. Potem so našli dokumente še na njegovem domu v Delawaru in tudi Biden je dobil posebnega tožilca za preiskavo, čeprav je že prej prostovoljno sodeloval z FBI.

Za nameček so nato pri Penceu njegovi odvetniki prav tako našli nekaj dokumentov z oznako zaupno. Tudi on ne nasprotuje preiskavi in današnja je bila izvedena sporazumno. Za zdaj še ni jasno, ali so preiskovalci našli zaupne dokumente.

Trump: Gre za lov na čarovnice

Biden ne ve, kako so se dokumenti znašli pri njem, Pence pravi, da so bili zapakirani nehote, oba pa sta svojim podrejenim naročila, naj preiščejo, ali so kje še kakšni zaupni dokumenti. Trump pa je imel doslej vrsto razlag. Najprej je trdil, da zaupnih dokumentov nima, temveč gre za spominke. Povedal je celo, da je sam umaknil oznako zaupno s tem, da je na to pomislil, vmes pa je opozarjal, da gre za lov na čarovnice.

Pence ni dobil posebnega tožilca, večja težava zanj pa je nalog za zaslišanje, ki ga je izdal Trumpov posebni tožilec Smith. Ta želi Pencea zaslišati v zvezi s Trumpovimi naklepi za razveljavitev izidov predsedniških volitev 2020 po zveznih državah in napadom Trumpovih privržencev na kongres 6. januarja 2021.