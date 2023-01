Biden pravi, da nič ne ve. Demokrati: Spreneveda se.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ljudje vedo, da zaupne dokumente jemljem resno. Dokumente so našli odvetniki v zaklenjeni omari," je dejal Biden.

"Ljudje vedo, da zaupne dokumente jemljem resno. Dokumente so našli odvetniki v zaklenjeni omari," je dejal Biden. Foto: Reuters

"Seznanili so me z odkritjem in sem bil presenečen, da je bilo v tisto pisarno prenesenih karkoli vladnih dokumentov," je dejal Biden na novinarski konferenci v Mehiki na vrhu voditeljev Severne Amerike.

Bela hiša sodeluje z Nacionalnimi arhivi in ministrstvom za pravosodje, potem ko je v ponedeljek potrdila, da so v pisarni think tanka Penn Biden Center v Washingtonu že novembra odkrili dokumente - med njimi nekaj z oznako zaupno - iz časa, ko je bil Biden podpredsednik v vladi predsednika Baracka Obame.

"Ljudje vedo, da zaupne dokumente jemljem resno"

"Ljudje vedo, da zaupne dokumente jemljem resno. Dokumente so našli odvetniki v zaklenjeni omari," je še dejal Biden in dodal, da so jih nemudoma predali Nacionalnim arhivom.

Posebni tožilec Jack Smith sicer zaradi zaupnih dokumentov, ki jih je odnesel s seboj iz Bele hiše na Florido, trenutno vodi preiskavo bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Demokrati poudarjajo, da je med primeroma velika razlika, saj Biden za dokumente niti ni vedel, Trump pa da jih je namenoma odnesel s seboj.

Za republikance to sploh ni pomembno in hkrati poudarjajo, da Bidnov primer dokazuje, da je bil predsednik malomaren, obenem pa trdijo, da potemtakem Trump ni naredil nič takega, kar bi si zaslužilo preiskavo.

Novi predsednik odbora za obveščevalne dejavnosti v predstavniškem domu, republikanec Mike Turner je od nacionalne direktorice za obveščevalne dejavnosti Avril Haines že zahteval, naj obveščevalci ocenijo škodo, ki je nastala zaradi dokumentov v Bidnovi pisarni.

Predsednik predstavniškega doma kongresa Kevin McCarthy pa je že v ponedeljek dejal, da primer dokazuje, da so se demokrati spravili na Trumpa iz političnih razlogov. Trump pa je zahteval, naj FBI izvede racijo tudi pri Bidnu, kot jo je izvedel avgusta lani pri njem na Floridi.

Demokrati ga obtožujejo, da se spreneveda

Demokrati ga obtožujejo, da se spreneveda, saj je Biden oziroma njegovi odvetniki, dokumente nemudoma po odkritju predal Nacionalnim arhivom, Trumpa pa so morali v to prisiliti, nakar je še vložil tožbo.

Predsednik senatnega odbora za obveščevalne dejavnosti Mark Warner je pozval k zaslišanju o Bidnovih dokumentih, ker imajo sistem za zaščito zaupnih informacij o nacionalni varnosti in želijo vedeti, kaj se je zgodilo.

"Kar mi je znano, je to, da so dokumente našli in jih takoj predali, kar je povsem drugače od več mesecev prizadevanj, da se pride do podobnih dokumentov," je dejal Warner.

Televizija CNN je poročala, da so nekateri dokumenti zadevali Ukrajino, kjer takrat še ni bilo vojne, in Iran.