FBI aretiral poslovnega zaveznika teksaškega pravosodnega ministra

FBI je v četrtek aretiral poslovneža, ki je v središču škandala, zaradi katerega je teksaški kongres z republikansko večino vložil ustavno obtožbo proti republikanskemu pravosodnemu ministru države Kenu Paxtonu. Šestintridesetletnega Nata Paula so zvezni agenti aretirali in pridržali v priporu.

Paulova aretacija je sledila več let trajajoči zvezni preiskavi nepremičninskega magnata iz Austina, v katero je vpleten tudi Paxton.

Nate Paul is 36 years old. pic.twitter.com/i3VDHwM6sK — Current Revolt (@CurrentRevolt) June 9, 2023

Zvezna preiskava Paxtona še vedno poteka

Agenti FBI so leta 2019 preiskali Paulove pisarne v Austinu in njegovo graščino. Naslednje leto je osem Paxtonovih vodilnih tožilcev šefa prijavilo FBI zaradi obtožb o podkupovanju in zlorabi položaja. Paul naj bi Paxtonu dajal denar in darila, Paxton pa mu zagotavljal pravno pomoč.

Zvezna preiskava Paxtona še vedno poteka, republikanci v teksaškem kongresu pa so proti njemu konec maja sprožili postopek ustavne obtožbe, zaradi česar je moral v skladu z zakonodajo nemudoma odstopiti. Na položaj se lahko vrne, če ga ne bodo obsodili v senatu.

Predstavniški dom teksaškega državnega kongresa je postopek ustavne obtožbe pravosodnega ministra Paxtona sprožil zaradi obtožb o podkupovanju, neprimernosti za opravljanje funkcije in zlorabi javnega zaupanja. Odločitev je bila presenečenje, ker je Paxton republikanec, v kongresu Teksasa pa imajo republikanci trdno večino.

Šele tretji državni uradnik, ki ga je doletela ustavna obtožba

Paxton je šele tretji državni uradnik v zgodovini Teksasa, ki ga je doletela ustavna obtožba. Zaveznik Donalda Trumpa obtožbe razglaša kot politično motivirane, čeprav gre za postopek republikancev.

Med 20 točkami obtožnice je zloraba urada pravosodnega ministra za pomoč Paulu pri zavračanju obtožb, da je sodeloval pri kraji 200 milijonov dolarjev.