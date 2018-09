Fant priznal, da je v jagode podtikal igle

Strawberry needle contamination sparks federal investigation – ABC News (Australian Broadcasting Corporation) https://t.co/HYyJfSJtXl pic.twitter.com/VDwqXWKLZu — Jon Moore (@mrjonmoore) September 19, 2018

Storilcem grozi do deset let zapora, pri čemer bo prijeti fant obravnavan po milejših zakonih za mladoletne. Avstralski premier Scott Morrison se je sicer zavzel za zaostritev kazni za namerno kontaminacijo hrane. Najstrožjo možno kazen bi tako zvišali na 15 let.

V Avstraliji so se v zadnjih dneh ukvarjali z nenavadnimi in nevarnimi primeri, ko so posamezniki v jagodah našli iglo, šivanko ali žebljiček. Zaradi strahu, da bi pojedli iglo, je prodaja jagod upadla, številni pridelovalci pa so celo prekinili pridelovanje.

Po poročanju lokalnih medijev naj bi med drugim iglo zaužila tudi triletna deklica in pristala v bolnišnici.

Australia's strawberry needle scare spurs proposal for 15-year jail term https://t.co/LM3DsJLGf2 pic.twitter.com/dJDQqer40z — Reuters Top News (@Reuters) September 19, 2018

Avstralska zvezna država Queensland je za informacije v povezavi z nenavadno sabotažo ponudila 70 tisoč avstralskih dolarjev (43 tisoč evrov) nagrade.

Avstralska policija je povedala, da so igle, šivanke in žebljičke našli v šestih različnih znamkah jagod, vse pa naj bi jagode pridobivale od istega pridelovalca v Queenslandu.

"Sadeže pred užitjem prerežite in preverite, ali v njih ni igel," je policija še svetovala kupcem.