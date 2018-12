Facebook blokiral profil sinu Benjamina Netanjahuja

Po napadu na izraelske vojake prejšnji teden je 27-letni Jair Netanjahu objavil poziv "k maščevanju njihove smrti".

V prvi objavi je zapisal: "Nikoli ne bo miru s temi pošastmi v obliki moških, ki sami sebe se od leta 1964 imenujejo 'Palestinci'." V drugi pa: "Nikoli ne bo miru, dokler: 1. Vsi Judje ne zapustijo izraelske dežele. 2. Vsi muslimani ne zapustijo izraelske dežele. Bolj všeč mi je druga možnost."

O blokadi sporočil prek Twitterja

Obe objavi je Facebook izbrisal, zato se je mlajši Netanjahu pritožil v drugi objavi, kjer je zapisal, da poskuša to družbeno omrežje "zapreti usta edinemu mestu, kjer imamo pravico izraziti svoje mnenje". In še: "Hamas, Hezbolah in iranski režim imajo uradne strani na Facebooku. Obstaja tudi neskončno strani, ki pozivajo k uničenju Izraela in uboju Judov."

Na svojem profilu na Twitterju je nato pozno v nedeljo sporočil, da mu je Facebook za 24 ur blokiral račun.

Zaradi objav že lani tarča kritik

Jair Netanjahu je že v preteklosti polnil naslovnice izraelskih časnikov zaradi potovanj z varnostniki in vozniki, ki jih financirajo izraelski davkoplačevalci, poroča dpa. Lani pa so ga kritizirali, ker je na svoji strani na Facebooku objavil antisemitsko risanko o ameriškem filantropu madžarskega rodu Georgeu Sorosu.