Evropska unija ostro nad Lukašenka: ni legitimni predsednik Belorusije

Evropska unija Aleksandra Lukašenka ne priznava za legitimnega predsednika Belorusije, je danes v Evropskem parlamentu dejal visoki zunanjepolitični predstavnik Unije Josep Borrell. Avgustovske volitve, s pomočjo katerih se je ohranil na oblasti, pa so zaznamovale goljufije, je dodal. Potrdil je, da EU v tej luči pripravlja niz sankcij.

"Menimo, da volitve 9. avgusta niso bile poštene, in ne priznavamo Lukašenka kot legitimnega predsednika Belorusije," je med razpravo v Evropskem parlamentu, zbranem na plenarnem zasedanju v Bruslju, dejal Borrell. Potrdil je, da so v fazi sprejemanja sankcij, ki naj bi prizadele večje število odgovornih za nasilje in represijo na protestih proti Lukašenku ter za ponarejanje izidov volitev, piše STA.

Poziv k novim takojšnjim volitvam v Belorusiji

"Če želimo ohraniti evropsko kredibilnost, bi morale biti te sankcije sprejete pred Evropskim svetom 24. in 25. septembra v Bruslju," je dejal. Odločitev naj bi bila sprejeta na zasedanju zunanjih ministrov Unije prihodnji ponedeljek.

Kot je še napovedal Borrell, bo EU pošteno prevetrila svoje odnose z Minskom, obenem pa bo okrepila stike s tamkajšnjo civilno družbo. EU namreč želi podpreti gibanje, ki bi prineslo demokratično Belorusijo, je dejal.

V razpravi je več evropskih poslancev pozivalo k takojšnjim novim volitvam v Belorusiji in poudarjalo, da tudi Evropski parlament ne priznava izida volitev. Izražali so tudi željo, da bi parlament letos s Saharovo nagrado nagradil beloruske aktivistke Svetlano Tihanovsko, Marijo Kolesnikovo in Veroniko Zepkalo.

Na spornih predsedniških volitvah je bil po 26 letih na oblasti za zmagovalca z več kot 80 odstotki glasov razglašen Lukašenko. Odtlej v državi dnevno potekajo protesti nasprotnikov dolgoletnega voditelja, ki so prepričani, da je resnična zmagovalka Tihanovska, še navaja STA.