EU napovedala nove sankcije proti režimu v Venezueli

EU bo zaradi nepravilnosti na predsedniških volitvah hitro ukrepala za uvedbo dodatnih, "ciljnih in reverzibilnih" sankcij proti režimu v Venezueli, ki ne bodo prizadele prebivalstva, so sklenili zunanji ministri Unije. Ob tem Unija poziva k ponovitvi volitev, tako da bodo te v skladu z mednarodnimi demokratičnimi standardi in venezuelsko ustavo.