Etna povzročila močan potres: več ranjenih, gmotna škoda in preplah #foto #video

Eden močnejših sunkov ponoči je dosegel celo moč magnitude 4,8. Večja škoda je nastala predvsem v mestu Catania, v katerem živi približno 300.000 ljudi.

Najmanj štiri ljudi so poškodovale padajoče stvari s hiš, nekega 80-letnega moškega pa so morali celo reševati iz hiše, ki se je podrla. Po poročanju lokalnih medijev naj bi bili nekateri še vedno ujeti v svojih hišah, poleg tega so številni ostali brez elektrike, na ulicah pa je vohati plin.

Na kraju so tudi številni gasilci in reševalci, ki iz ruševin skušajo rešiti ujete osebe. Dve so že uspešno rešili.

#26dic 3:19 #terremoto ML 4.8 profondità con epicentro alle falde dell'#Etna. Danni strutturali in corso di valutazione nella zona di Acireale, Aci Santantonio, Zafferana Etnea. Inviate sezione operative anche dalla Calabria pic.twitter.com/FBrCUDOpBi — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 26, 2018

Tamkajšnji prebivalci so so na družbena omrežja objavili slike in videoposnetke dogajanja. Številni so zraven priprisali, da jih je potres sredi noči prebudil in prestrašil.

Damage in Catania, Sicily after the very shallow magnitude 4.9 earthquake this morning, Dec 26! Report: Vincenzo Vince Profeta pic.twitter.com/A9C2DbTMMA — severe-weather.EU (@severeweatherEU) December 26, 2018

Številni so prestrašeni zbežali iz podirajočih hiš na ulice. Italijanski mediji so poročali o kar nekaj primerih, ko so domačini prepričani, da so komaj ubežali smrti.

Major damage in Catania, Sicily after the very shallow magnitude 4.9 earthquake this morning, Dec 26! Report: Aci Sant'Antonio e Zafferana pic.twitter.com/8VoAXhI9Ey — severe-weather.EU (@severeweatherEU) December 26, 2018

Ognjenik Etna se je sicer prebudil v ponedeljek

Etna, 3323 metrov visok ognjenik na vzhodni obali Sicilije, med mestoma Messina in Catania, se je znova prebudil v ponedeljek. Iz vulkana se vije velik oblak pepela, ki pada predvsem na območju občine Zafferana. Več ljudi je moralo zapustiti svoje domove.

Poleg tega se iz kraterja izliva tudi lava. Kot so sporočili iz Nacionalnega instituta za geofiziko in vulkanologijo (INGV), je na jugovzhodu kraterja dva kilometra dolga razpoka, iz katere se vali lava.

Severe weather EU so v ponedeljek objavili bližnji posnetek izbruha.

Close range view of Etna in eruption today! Video made at 2900 m elevation on Etna. Video: Kostas Tellis pic.twitter.com/uPkwxRcHNb — severe-weather.EU (@severeweatherEU) December 24, 2018

Italijanski strokovnjaki za zdaj sicer niso pretirano zaskrbljeni nad aktivnostjo vulkana in stopnja ogroženosti območja ostaja na nizki rumeni ravni. Etna sicer velja za enega najbolj aktivnih vulkanov.

Sicer so začasno zaprli letališče v Catanii, ki pa trenutno obratuje normalno. So pa zaprli tudi del avtoceste med Catanio in Messino, ker so se na asfaltu pojavile večje razpoke, še poroča APA.