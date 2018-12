Deklica, ki je govorila s Trumpom, še vedno verjame v Božička #video

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek v skladu s tradicijo na predvečer božiča z ženo Melanio odgovarjal na klice otrok. Govoril je tudi s sedemletno deklico Collman Lloyd in jo vprašal, ali še vedno verjame v Božička. Zaradi zastavljenega vprašanja je bil deležen številnih kritik, nekateri so ga označili celo za Grincha, ki je ukradel božič.

Potem ko mu je deklica povedala svojo starost, jo je predsednik vprašal: "Pri sedmih letih je mejnik, kajne?" "Da, gospod," je odgovorila deklica. Pozneje je priznala, da besede "marginal", ki po angleško pomeni mejnik, ni poznala, poroča BBC.

Njun pogovor si lahko pogledate v spodnjem videoposnetku, ki ga je družina objavila na YouTubu.

"Noro se mi zdi, da je pogovor postal tako velika stvar"

Deklica iz Lexingtona v Južni Karolini je za časnik The Post and Courier povedala še, da je z veseljem govorila z ameriškim predsednikom. Po pogovoru s Trumpom so z družino Božičku nastavili piškote in čokoladno mleko, ki so zjutraj izginili, pod smrečico pa so jo pričakala darila.

Dekličini starši so povedali, da se jim pogovor med predsednikom in njuno hčerko ni zdel sporen in da je bila predsednikova pripomba neupravičeno politizirana. "Noro se mi zdi, da je pogovor postal tako velika stvar," je Collmanin oče Donald Lloyd povedal za Buzzfeed. "Politiko bi rad izvzel iz božiča. Mene ni nič zmotilo - s svojimi otroki se rad pogovarjam kot z odraslimi," je še dodal.