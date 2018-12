Etna spet bruha lavo, oblasti zaprle letališče v Catanii #foto #video

Omenjeno letališče so zaradi vulkanske aktivnosti in pepela zaprli ob 14. uri. Po navedbah lokalnih oblasti bo letališče zaprto, dokler se razmere ne umirijo. Kljub temu naj bi na letališču danes opravili nekaj poletov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Najvišji še aktivni ognjenik na evropskih tleh je danes spet začel bruhati lavo in pepel.

Po besedah vulkanologov je izbruhnil relativno nov krater na severovzhodnem pobočju vulkana.

Start of #Etna's first flank eruption for more than 10 years, shortly after noon on 24 December 2018, seen from my home in the village of Tremestieri Etneo, 20 km south of the summit of the volcano pic.twitter.com/152d9F795y