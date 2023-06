Erdogan že tretjič zaprisegel kot predsednik Turčije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po poročanju državne tiskovne agencije Anadolu naj bi bilo na Erdoganovi inavguracijski slovesnosti več kot 30 voditeljev držav in predsednikov vlad.

Po poročanju državne tiskovne agencije Anadolu naj bi bilo na Erdoganovi inavguracijski slovesnosti več kot 30 voditeljev držav in predsednikov vlad. Foto: Reuters

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes v parlamentu v Ankari zaprisegel za tretji petletni predsedniški mandat. V zaprisegi, ki so jo z aplavzom pospremili poslanci njegove vladajoče Stranke za pravičnost in razvoj (AKP), je obljubil, da bo spoštoval vrednote sekularne republike in zagovarjal človekove pravice.