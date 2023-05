Ovse: Erdogan je izkoristil neupravičeno prednost

Recep Tayyip Erdogan je v drugem krogu nedeljskih predsedniških volitev zmagal na račun neupravičene prednosti, trdijo opazovalci volitev iz Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) in opazovalna misija Sveta Evrope.

Erdogan je v nedeljskem drugem krogu tesno premagal Kemala Kilicdarogluja in svojo 20-letno vladavino podaljšal v tretji mandat.

Medijska pristranskost in omejevanje svobode izražanja sta pripeljala do neenakih konkurenčnih pogojev, sta v ponedeljek v Ankari sporočili Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi in opazovalna misija Sveta Evrope. "Skupaj z nadaljnjo uporabo javnih sredstev za namene kampanje je to dalo neupravičeno prednost aktualnemu predsedniku," so nadaljevali.

Očitek pomanjkanju preglednosti

Turška volilna komisija je pokazala pomanjkanje preglednosti, dodaja misija. Oblasti trdijo, da so volitve potekale brez večjih težav, opozicija pa poroča o več primerih neprimernega obnašanja, predvsem na vzhodu države.

Erdogan je v nedeljo dobil približno 52 odstotkov glasov, Kilicdaroglu pa 48 odstotkov.

Javni mediji so očitno dajali prednost aktualnemu predsedniku in "podobno pristranskost so našli v številnih zasebnih medijih", piše v poročilu Ovseja. Drugi krog predsedniških volitev je potekal v okolju, "ki v mnogo pogledih ne ponuja pogojev za izvedbo demokratičnih volitev", je dodal.

Kljub temu so čestitke svetovnih voditeljev Erdoganu v ponedeljek, nekaj ur po njegovi zmagi, še naprej deževale. Nemški kancler Olaf Scholz je Erdoganu v telefonskem pogovoru čestital in ga povabil na obisk v Berlin.

Od leta 2018 ima Erdogan še več pooblastil

Britanski premier Rishi Sunak je na Twitterju zapisal, da se "veseli nadaljnjega močnega sodelovanja, od rasti trgovine do obravnave varnostnih groženj znotraj zveze Nato".

Poljski predsednik Andrzej Duda je na Twitterju čestital Erdoganu in govoril o potrebnem sodelovanju za končanje ruske vojne proti Ukrajini. Pred tem so sporočila podpore prišla tudi od voditeljev Rusije, Francije, Pakistana, Izraela, Evropske unije in ZDA.

Od uvedbe izvršnega predsedniškega sistema leta 2018 ima Erdogan več pooblastil kot kadarkoli prej, kar krepi strahove, da bi lahko postal še bolj avtoritaren. Kilicdaroglu je v nedeljo dejal, da je "žalosten, ker Turčijo čakajo veliko večje težave".