Takšnih volitev ni bilo že dve desetletji: Turčija se podaja v drugi krog

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turčija se podaja v drugi krog volitev. Aktualni predsednik Recep Tayyip Erdogan je na nedeljskih volitvah dosegel boljši rezultat od pričakovanega in si zagotovil znatno prednost pred tekmecem, vendar ne dovolj za potrebno večino.

Niti Erdogan niti opozicijski kandidat Kemal Kilicdaroglu nista prejela 50 odstotkov in se bosta znova pomerila 28. maja. Kilicdaroglu, ki je napovedal, da bo na koncu zmagal, je svoje privržence pozval k potrpežljivosti in Erdoganovo stranko obtožil vmešavanja v štetje glasov in manipuliranja z objavo izidov.

Približno 61 milijonov volivcev je imelo včeraj v Turčiji možnost oditi na volišča. Eno od najpomembnejših vprašanj tokratnih volitev je, ali bo opozicijski kandidat Kemal Kilicdaroglu premagal Recepa Tayyipa Erdogana, ki je državo vodil zadnjih 20 let.

Po 97 odstotkih preštetih glasovnic Erdogan vodi z 49,35 odstotka, Kilicdaroglu pa ima 45,06 odstotka, je poročala državna tiskovna agencija Anadolu.

Erdogan vodi, nagovoril je volivce

Erdogan je kmalu po polnoči stopil pred množico podpornikov, zbranih pred štabom njegove stranke AKP v Ankari, in se zmagoslavno razglasil za pripravljenega voditi državo še naslednjih pet let. "Imamo 2,6 milijona glasov več kot naš najbližji tekmec. Pričakujemo, da se bo še število še povečalo," je dejal Erdogan.

Po izidu je volivce nagovoril tudi 74-letni Kilicdaroglu. Podpornikom in novinarjem je dejal, da se zdi drugi krog neizogiben. "Če nas narod pošlje v drugi krog, bomo zagotovo zmagali. Volja za spremembe v družbi je večja od 50 odstotkov," je dejal.