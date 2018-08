Erdogan bo bojkotiral ameriške elektronske izdelke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes napovedal, da bo Turčija v odgovor na zvišanje ameriških carin na jeklo in aluminij bojkotirala ameriške elektronske izdelke.

"Če imajo ZDA iPhone, obstaja še Samsung," je povedal v televizijskem nagovoru. Mobilni telefoni iPhone so proizvod ameriškega Appla, medtem ko je Samsung južnokorejsko podjetje. "Imamo pa tudi naša Venus in Vestel," je dejal o turških proizvajalcih elektronike.

Znova je tudi poudaril, da je njegova država tarča "ekonomskega napada" in "večje operacije", vendar ni pokazala znakov popuščanja. Priznal je, da turško gospodarstvo ima težave, kot je 16-odstotna inflacija. "Vendar pa, hvala bogu, naše gospodarstvo dela kot ura," je poudaril.

ZDA so v ponedeljek zaradi spora o ameriškem pastorju Andrewu Brunsonu, ki je v hišnem priporu v Turčiji, uvedle višje carine na uvoz jekla in aluminija iz Turčijo. Že sama napoved zvišanja je od petka vodila v zaostrovanje odnosov med državama, ki je dodatno okrepilo gospodarske težave Turčije in povzročilo strm padec vrednosti turške lire.