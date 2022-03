Začel je nastajati fascinanten projekt izgradnje mostu čez kanjon Cetine. To bo odsek omiške obvoznice, dolg 1,1 kilometra. Izgradnja tega dela bo vredna 180 milijonov kun. Obvoznica od Splita do Omiša nas bo rešila neznosnih poletnih zastojev skozi Omiš.

Gradnja mostu, ki povezuje predore čez Cetino, bo zaključena v začetku leta 2023, celotna obvoznica pa bo predvidoma dokončana do konca leta 2025, so objavili hrvaški mediji. Most bo dolg 216 metrov in bo povezoval predora Komorjak in Omiš. Gradijo ga na višini 70 metrov.

"Kljub vsem izzivom, ki jih imamo zaradi pandemije, vojne v Ukrajini, težav z oskrbo z materialom in eskalacije cen, naše naložbe vsakodnevno napredujejo," je ob današnjem obisku na gradbišču dejal hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković.

Gre za zahteven način gradnje, ki ga doslej še niso izvajali

Povedal je tudi, da so danes vgradili en del razponske konstrukcije in da bodo povezavo mostu zaključili do konca tega leta. Gradnja celotne ceste od Splita do Omiša, ki bo razbremenila obremenjeno cesto D8, je dolga 21 kilometrov, projekt pa je razdeljen na sedem faz glavnega odseka in osmo fazo rekonstrukcije stare trase ceste D8. Projekt je financiran iz sredstev EU.

"Takega načina gradnje mostu doslej še nismo izvajali, montaža tega dela je izjemno zahtevna. Do konca leta želimo z deli nadaljevati proti Dugom Ratu," je dodal predsednik hrvaških cest Josip Škorić.

Material za most so dobavili iz Ukrajine

Most bo širok 11 metrov, bo dvopasovni in z dvema odstavnima pasovoma. Dele mostu izdelujejo v Italiji, material zanje pa so že prej dobavili iz Ukrajine.

Minister Butković je dejal, da gre za enega največjih infrastrukturnih projektov v Splitsko-dalmatinski županiji, celotno obvoznico pa naj bi predvidoma dokončali leta 2025.