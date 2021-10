EMA odobrila poživitveni odmerek Moderninega cepiva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podatki kažejo, da tretji odmerek Moderninega cepiva od šest do osem mesecev po drugem odmerku poveča raven protiteles pri odraslih, pri katerih je ta upadla," je na spletu sporočila EMA.

Evropska agencija za zdravila (EMA) je danes odobrila uporabo poživitvenega odmerka cepiva proti bolezni covid-19 ameriškega proizvajalca Moderna pri polnoletnih ljudeh. Stranski učinki so po tretjem odmerku podobni kot po drugem, so dodali na agenciji.

"Podatki kažejo, da tretji odmerek Moderninega cepiva od šest do osem mesecev po drugem odmerku poveča raven protiteles pri odraslih, pri katerih je ta upadla," je na spletu sporočila EMA. Poživitveni odmerek je velik za polovico prvega oziroma drugega.

Na agenciji so dodali, da so stranski učinki po poživitvenem odmerku podobni kot po drugem. Poudarili so, da pozorno spremljajo tveganje za vnetje srčne mišice ali druge zelo redke stranske učinke.

Pristojni nacionalni organi morajo izdati priporočilo o uporabi tretjega odmerka Moderninega cepiva, pri čemer naj upoštevajo epidemiološke razmere v državi, so še poudarili.

EMA je v začetku meseca odobrila tretji poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 proizvajalca Pfizer/BioNTech za uporabo pri ljudeh, ki so starejši od 18 let, šest mesecev po drugem odmerku.

Za ljudi s hudo oslabljenim imunskim sistemom je ob tem priporočila cepljenje z dodatnim odmerkom Pfizerjevega ali Moderninega cepiva najmanj 28 dni po cepljenju z drugim odmerkom.