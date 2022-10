Elon Musk prevzel Twitter in najprej odpustil glavne direktorje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Po poročanju Reutersa je po nakupu Twitterja Elon Musk najprej odpustil direktorje na najvišjih položajih.

Brez službe so ostali izvršni direktor Twitterja Parag Agrawal, glavni finančni direktor Ned Segal in vodja pravnih zadev, odvetnica Vijaya Gadde.

Agrawala in Segala sta bila ob sklenitvi posla na sedežu Twitterja v ​​San Franciscu, potem pa so ju takoj pospremili iz stavbe.

Najbogatejši zemljan je na Twitterju potrdil, da je posel sklenjen in tvitnil: "Ptica je osvobojena."

Odstop od posla, tožba in vendarle nakup

Z Muskovim prevzemom Twitterja se zaključuje več mesecev trajajoča saga med ustanoviteljem Tesle in podjetja Space X ter tem družbenim medijem. Musk je namreč nakup Twitterja napovedal aprila, njegovi odvetniki pa so tehnološko podjetje v začetku julija uradno obvestili, da Musk od posla odstopa, poroča STA. Kot razlog so navedli, da ga je podjetje zavajalo glede ključnih vidikov poslovanja, zlasti glede dejanskega števila uporabniških računov.

Twitter je Muska tožil, a je nato ta v začetku meseca sporočil, da bo nakup vendarle izpeljal, in sicer po prvotno ponujeni odkupni ceni 54,2 dolarja za delnico. Strani sta imeli čas za sklenitev 44 milijard ameriških dolarjev vrednega posla do danes, v nasprotnem primeru bi stekel sodni proces.

Musk je v četrtek še pred uradno potrditvijo izjavil, da prevzema Twitter zato, da pomaga človeštvu. "Za prihodnost civilizacije je pomembno, da ima digitalni javni prostor, kjer se lahko razpravlja o širokem obsegu prepričanj na zdrav način, brez zatekanja k nasilju," je v odprtem pismu sporočil bogataš.

Musk je dodal, da lahko družbeni mediji ustvarijo več sovraštva in razdelijo družbo v votline, kjer se lahko poslušajo skrajneži take ali drugačne vrste. "Twitter seveda ne mora postati peklenska površina, kjer lahko vsak dela, kar mu pade na pamet, kjer se lahko pove vse brez posledic, vendar pa mora biti topel in izražati dobrodošlico vsem," je zapisal.