Manj prodanih avtov, večji dobiček: takšni so bajni zaslužki direktorjev

Za bajne zaslužke avtomobilskih direktorjev in direktorice je zaslužno predvsem zelo dobro borzno leto 2021. V lanskem letu so praktično vsi največji avtomobilski voditelji zaslužili precej več kot leto prej. Med njimi je na prvem mestu z naskokom Elon Musk (23,5 milijarde evrov), izvršni predsednik proizvajalca električnih vozil Lucid je lani postal bogatejši za 67 milijonov evrov in tretja največja zaslužkarica med avtomobilskimi veljaki je postala Mary Barra (General Motors) z 62 milijoni evrov.

Po podatkih analitične hiše Equilar se avtomobilski direktorji za velikanske zaslužke lahko zahvalijo predvsem odličnemu borznemu letu, ki so ga zaznamovale rekordne rasti delnic. Zaradi tega je v enem letu postal Elon Musk bogatejši za 23,5 milijarde evrov. Gre za daleč najbolje plačanega izvršnega predsednika avtomobilske znamke ali skupine.

Zaslužili tudi do 90 odstotkov več kot leto prej

"Leta 2021 je šlo gospodarstvu zelo dobro in borzi je šlo zelo dobro, kar se odraža v dobičkih, ki so jih izvršilni predsedniki dobili v Čeprav so se dobički večine direktorjev močno povečali in se štejejo v desetih milijonih evrov nihče niti približno ne doseže Elona Muska. V lanskem letu je na račun rasti delnic Tesle zaslužil 23,5 milijarde evrov. Foto: Reuters preteklem letu," je povedala Courtney Yu, direktorica raziskav pri Equilarju. "V primeru Elona Muska, če ste se odločili za uporabo delniških opcij v vrednosti več kot 23 milijard dolarjev, je bilo to vsekakor dobro leto za ljudi, ki imajo lastniški kapital," je še dodala Yujeva.

Toda Musk ni bil edini, ki si je v lanskem letu znatno napolnil bančni račun. Pri vseh proizvajalcih avtomobilov so se nadomestila izvršnih direktorjev leta 2021 povečala za 78 odstotkov, mediana za vse direktorje pa je znašala 12,3 milijona dolarjev, kar je več kot leta 2020, ko je mediana znašala 6,9 milijona dolarjev. Za tiste izvršne predsednike, ki so na svojem položaju vsaj dve leti pa se je mediana v primerjavi z letom 2020 povečala za kar 90 odstotkov.

Na drugem mestu med zaslužkarji še en "električar"

Mary Bara je na tretjem mestu med avtomobilskimi zaslužkarji, leta 2020 je zaslužila 40 milijonov evrov, v lanskem letu pa je ta številka narasla za dodatnih 22 milijonov evrov. Na drugem mestu jo je prehitel Peter Rawlinson, izvršni predsednik proizvajalca električnih avtomobilov Lucid, ki je po zaslugi rasti cene njihove delnice v letu 2021 postal bogatejši za 67 milijonov evrov.

Analitiki so pogledali tudi avtomobilske dobavitelje. Tudi tam so se zaslužki vodilnih v letu 2021 več kot podvojili, kljub težavam z dobavami in pomanjkanjem sestavnih delov. Med njimi je na prvem mestu Jensen Huang, izvršni predsednik Nvidie. Po zaslugi neverjetne rasti cen delnic je v letu 2021 njegov bančni račun bogatejši za 560,9 milijona evrov (njegova plača znaša 54,1 milijona evrov, preostali zaslužek gre na račun delnic). V avtomobilskem in tehnološkem sektorju sta edina z manjšim zaslužkom kot v letu 2020 postala izvršna predsednika Uberja in Lyfta.