Dvorano v Evropskem parlamentu poimenovali po Jožetu Pučniku

Evropski parlament je v ponedeljek odločil, da eno od konferenčnih dvoran na svojem sedežu v Bruslju poimenuje po enem od očetov slovenske države Jožetu Pučniku. Na ta način je Pučnik dobil prostor med velikani evropske zgodovine, kot so Konrad Adenauer, Winston Churchill in Robert Schuman, so sporočili iz skupine Evropske ljudske stranke.