Dveletnega sina mučil in ožigal s cigareti, ob izreku kazni ni niti trznil

Sedemindvajsetletnega Alija H. iz severozahodne Hrvaške so v Italiji obsodili na dosmrtno kazen z devetimi meseci samice zaradi umora dveletnega sina, ki je vso noč neutrudno jokal, obsojeni pa ga je pretepal in po vsem telesu ožigal s cigaretnimi ogorki.

Sicer še nepravnomočno sodbo na predlog tožilstva je obsojenemu izrekel senat prvostopenjskega sodišča v Milanu, iz države bodo 27-letnega Alija H. izgnali, ko bodo za to izpolnjeni vsi pogoji. Motil ga je otroški jok.

Kruti zločin, ki je zgrozil italijansko in hrvaško javnost, se je zgodil 22. maja 2019 v pritličnem stanovanju na ulici Ricciarelli v predelu Milana San Siro. Usodnega večera je bil Ali H. v stanovanju s svojo ženo S. Z. in njunimi tremi od štirih otrok. Okoli treh ponoči je vstal iz postelje in se začel sprehajati po sobi, vedno bolj nemiren po uživanju hašiša in joka iz otroške sobe, ki je zanj kmalu postal nevzdržen. Stopil je do posteljice in začel tepsti s pestmi, namesto da bi sina vzel v naročje in ga potolažil. Otrokovo vpitje je postajalo vedno močnejše, Ali H. pa je prižgal cigareto in se začel izživljati nad dečkom, ki je čez čas v popolni nemoči in bolečini za vedno utonil v spanec.

Na pomoč poklical po treh urah

Tri ure po umoru sina je 27-letnik poklical na številko 112 in v telefon vpil, da njegov sin ne diha. A še pred prihodom reševalcev je s hčerama pobegnil in se skril v hiši znanca, kjer so ga našli in prijeli nekaj ur kasneje. Medtem je njegova noseča žena pred reševalci neutolažljivo v objemu držala negibno dečkovo telo.

Zlorabljal naj bi tudi hčerke in ženo

Poleg tega krutega dejanja ga je tožilstvo obtožilo še zlorabe drugih mladoletnih hčera, a za to ni bilo zadostnih dokazov. Uspešni so bili pri dokazovanju izživljanja nad njegovo ženo, ki je bila v času krvavega zločina nad dveletnikom noseča s petim otrokom. Žena morilca je proti možu že sprožila civilni postopek, po nekaterih informacijah bi lahko skupaj z otroci prejela do 300 tisoč evrov odškodnine.

Njegov odvetnik Giuseppe de Lalla je že napovedal, da bo vložil pritožbo. Pričakoval ni niti kazni za mučenje sina niti dosmrtne kazni, temveč je upal na 30 let zapora, saj je prepričan, da bi bila bolj ustrezna.

Krivdo je skušal zvaliti na ženo

"Res sem ga udaril, vendar ne močno. Pravzaprav sem ga ugriznil, ampak ne močno. Ona pa ga je udarila in mu ugašala ogorke po telesu," se je v sodni dvorani branil Alija H., vendar neuspešno, saj v njegovo različico dogodkov sodni senat ni verjel.

Kriv naj bi bil tudi hašiš, je še dejal obsojeni, saj naj bi imel hude halucinacije, da je njegov sin preklet, ker mu je tako povedala njegova mama. "Bil sem paranoičen, zato sem se ponoči zbudil, kadil in prebudil otroka. In ga tepel," je na sodišču razkril Alija H., ki bi po pravnomočnosti sodbe kazen lahko prestajal na Hrvaškem.