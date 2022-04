Dve ženski postali noseči v ženskem zaporu

V zavodu Edna Mahan lahko prebivajo tudi osebe, ki se imajo za transspolne, a operacije še niso opravile. Nekatere ženske so tudi prijavile spolne odnose med transspolnimi in cisspolnimi osebami. (Fotografija je simbolična.)

V New Jerseyu sta v ženskem zaporu dve ženski postali noseči, potem ko sta otroka spočeli z občevanjem s transspolnimi zapornicami. Dve noseči ženski, katerih identiteta še ni znana, sta zaprti v poboljševalnem zavodu Edna Mahan v Clintonu, ki ga je guverner New Jerseya nameraval zapreti že lani.

Two women at New Jersey's only all-women's prison have both fallen pregnant after having sex with transgender inmates. https://t.co/CacGqO4Zpk — MilneNews.Com (@Milne_News) April 14, 2022

V obeh primerih naj bi se spolna odnosa zgodila sporazumno. Ni še jasno, ali sta imeli noseči ženski odnos z isto transpolno osebo ali pa je šlo za različne osebe. V Edna Mahan je 27 transspolnih oseb in skupaj 800 žensk. Še vedno je nejasno, ali bosta ženski nadaljevali nosečnost ali ne.

V zavodu Edna Mahan lahko prebivajo tudi osebe, ki se imajo za transspolne, a operacije še niso opravile. Nekatere ženske so tudi prijavile spolne odnose med transspolnimi in cisspolnimi osebami.

Leta 2021 v zapor prišle prve transspolne osebe

Leta 2021 sta se dve zapornici odločili za tožbo, v kateri sta želeli razveljaviti program o spolni identiteti, potem ko sta bili domnevno nadlegovani s strani transspolnih zapornic.

V Edna Mahan so prve transpolne zapornice prišle julija leta 2021, kar je bila posledica tožbe transspolne ženske iz leta 2019, ki je trdila, da je bila prisiljena živeti v moškem zaporu dobro leto in pol.

Ženska se je za to kasneje tudi finančno pogodila in prejela 125 tisoč dolarjev zaradi povzročene škode in 45 tisoč dolarjev iz odvetniških tarif.

"Ko sem bila prisiljena živeti v moškem zaporu, nisem vedela, ali bom iz njega sploh prišla živa. Ti spomini me še vedno strašijo," je povedala Sonia Doe, kot so jo uradno poimenovali v dokumentih.

Zapor se redno srečuje s številnimi obtožbami

V zadnjih letih so se v zaporih Edna Mahan redno srečevali z obtožbami o vsesplošnih zlorabah in velikimi sistemskimi napakami.

Zlorabe zapornic naj bi potrdile tudi varnostne kamere in posnetki, ki so razkrili, da so bile zapornice s strani čuvajev večkrat brutalno pretepene, popršene s solzivcem in izvlečene iz svojih sob.