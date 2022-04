Pobeglega bolnika policisti lovili po novomeških ulicah

Pacienta so vklenili in ga odpeljali nazaj v bolnišnico. Fotografija je simbolična.

Pacienta so vklenili in ga odpeljali nazaj v bolnišnico. Fotografija je simbolična. Foto: Thinkstock

Novomeški policisti so imeli že navsezgodaj zjutraj veliko dela, ko so iskali pobeglega pacienta, ki je iz ambulante novomeške bolnišnice kar bos pobegnil med mestne ulice. Z lisicami na rokah so ga predali nazaj v zdravstveno oskrbo, ker se ni primerno obnašal, pa so mu napisali še kazen.