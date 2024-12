Bela hiša je danes potrdila, da bo uradna državniška pogrebna slovesnost nekdanjega predsednika Jimmyja Carterja, ki je ZDA vodil med letoma 1977 in 1981, potekala 9. januarja v ameriški prestolnici.

Po poročanju časnika New York Times bo pogrebna slovesnost potekala v washingtonski nacionalni katedrali, med katero naj bi imel predsednik Biden žalni govor.

Dogodki in pogrebne slovesnosti v čast Jimmyju Carterju se bodo sicer začeli konec tega tedna in bodo trajali osem dni, še navaja časnik.

Posmrtni ostanki naprej v Atlanti, nato v Washingtonu

V okviru pogrebnih slovesnosti naj bi Carterjeve posmrtne ostanke naprej prepeljali v glavno mesto Georgie, Atlanto. Tam bo pokojni predsednik približno 36 ur počival v Carterjevem centru, nato pa ga bodo prepeljali v Washington, kjer bo približno toliko časa ležal na Kapitolu.

Po slovesnostih v Washingtonu ga bodo pokopali v družinskem krogu v njegovem rojstnem mestu Plains v Georgii, je sporočila nevladna organizacija Carterjev center, ki jo je Carter ustanovil leta 1982. Končne podrobnosti glede načrtovanih pogrebnih slovesnosti sicer še potekajo, poroča ameriška mreža CNN.

Biden je ob Carterjevi smrti v nedeljo 9. januar razglasil za dan žalovanja po vsej državi. Ob tem je pozval Američane, naj obiščejo svoje verske objekte in se poklonijo pokojnemu voditelju ZDA. Kot je dejal, sta "Amerika in svet izgubila izjemnega voditelja, državnika in humanitarnega delavca".

Carterju so se poklonili tako številni politiki v ZDA kot tudi svetovni voditelji, pri čemer so izpostavili njegova mirovna in humanitarna prizadevanja, njegovo solidarnost z ranljivimi, sočutnost in njegove preudarne nasvete.

Pokloni Carterju tudi iz Slovenije

Slovenski državni vrh se danes poklanja preminulemu Carterju. Premier Robert Golob ga je označil za enega največjih in najbolj spoštovanih svetovnih voditeljev, na zunanjem ministrstvu pa so prepričani, da bo njegova predanost miru in človekovim pravicam služila kot navdih prihodnjim generacijam.

"Ostal nam bo v večnem spominu po svojem neizmernem humanitarnem delu, po boju za človekove pravice in dostojanstvo najbolj ranljivih," je v izjavi na omrežju X sporočil premier Golob, ki meni, da je Carter s svojim delom pokazal diplomacijo v najboljšem pomenu besede.

"Njegovo delo na Bližnjem vzhodu je zapuščina, ki je sploh v trenutnih grozovitih razmerah, ki smo jim priča v Palestini, še toliko bolj pomembna in vredna posnemanja," je dodal.

Tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so na omrežju X izpostavili pomen "vseživljenjske predanosti miru, človekovim pravicam ter humanitarnih prizadevanj" Carterja, ki da bodo še naprej navdihovale ljudi. Tako državljanom ZDA kot njegovi družini in bližnjim so izrekli sožalje v imenu Slovenije.