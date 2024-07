Državna sekretarka Vodnik v Budimpešti o zdravstvenih izzivih v Sloveniji

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Eva Vodnik se je danes udeležila neformalnega zasedanja ministrov EU za zdravje v Budimpešti. Izpostavila je, da so bolezni srca in ožilja v Sloveniji med največjimi javnozdravstvenimi težavami. Hkrati je pohvalila transplantacijski sistem v Sloveniji, saj se ne soočamo s pomanjkanjem darovanja organov.

Ministri in vodje delegacij so v Budimpešti razpravljali o problematiki kardiovaskularnih boleznih, darovanju in presaditvi organov ter izvajanju uredbe o evropskem zdravstvenem podatkovnem prostoru, ki državljanom omogoča popoln nadzor nad njihovimi zdravstvenimi podatki ter omejuje uporabo podatkov za namene raziskav in javnega zdravja.

Vodnikova je na zasedanju poudarila, da so bolezni srca in ožilja v Sloveniji med največjimi javnozdravstvenimi težavami. V zadnjih letih smo zato okrepili preventivne aktivnosti v vseh življenjskih obdobjih na ravni primarnega zdravstvenega varstva, na sekundarni in terciarni ravni pa imamo mrežo za oskrbo bolezni koronarnih arterij in srčnega infarkta, je spomnila.

Ob tem je izrazila potrebo po učinkovitih politikah javnega zdravja na ravni EU, zlasti na področju škode, ki jo povzročajo tobak in z njim povezani izdelki ter alkohol. Morali bi tudi skupno obravnavati nezdravo prehrano in pomanjkanje telesne dejavnosti, je dodala.

Pomanjkanje darovanja organov, upad števila transplantacij

Glede transplantacijskih dejavnosti je madžarsko predsedstvo Svetu EU opozorilo, da se Unija že dlje časa spopada z vse večjim pomanjkanjem darovanja organov, kar vpliva na tisoče bolnikov, ki čakajo na življenjsko pomembne presaditve. Večina evropskih držav namreč v enem letu na čakalni seznam uvrsti več bolnikov s končno odpovedjo organov, kot jih je odstranjenih zaradi presaditve.

Vodnikova je pri tem izpostavila, da imamo v Sloveniji odličen sistem darovanja in presaditve ter da že vrsto let dosegamo odlične rezultate glede števila donatorjev. V Sloveniji se po njenih besedah ne soočamo s pomanjkanjem darovanja organov. Lani smo dosegli več kot trideset donatorjev na milijon prebivalcev, kar pomeni, da smo med najuspešnejšimi državami na svetu.

Na razpravi je državna sekretarka dodala tudi, da v Sloveniji obstoječa infrastruktura e-zdravja zagotavlja trdne temelje za prihodnje izvajanje evropskega prostora za zdravstvene podatke, je sporočilo ministrstvo za zdravje.