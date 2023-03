Države članice ZN končno dosegle pomemben dogovor

Države članice ZN so se v soboto po desetih letih pogajanj končno dogovorile o besedilu prve mednarodne pogodbe o zaščiti svetovnih oceanov, krhkega in pomembnega naravnega bogastva, ki pokriva skoraj polovico planeta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V skladu z dogovorom naj bi med drugim zaščitili 30 odstotkov svetovnih morij do leta 2030.

"Ladja je dosegla obalo," je na sedežu ZN v New Yorku v soboto zvečer, oziroma danes okrog 3.30 ure po srednjeevropskem času, ob glasnem in dolgem aplavzu delegatov sporočila predsedujoča konferenci, ambasadorka ZN za oceane Rena Lee. Pogajanja so trajala kar 38 ur.

Besedilo oblikovali po dveh tednih intenzivnih pogovorov

Natančno besedilo sporazuma ni bilo takoj objavljeno, vendar so ga aktivisti po dolgih letih razprav že pozdravili kot prelomnega za zaščito biotske raznovrstnosti. Sporazum velja za ključen dokument za ohranitev 30 odstotkov svetovnega kopnega in oceana do leta 2030, kot so se svetovne vlade dogovorile decembra v Montrealu.

Po dveh tednih intenzivnih pogovorov, ki so se sklenili z 38-urnim maratonskim zasedanjem, so delegati dokončno oblikovali besedilo, ki ga zdaj ni več mogoče bistveno spremeniti. Lee je pogajalcem dejala, da "ne bo ponovnega odpiranja vsebinskih razprav".

Napovedala je, da bo sporazum uradno sprejet, ko ga bodo preverili pravniki in ko bo preveden v šest uradnih jezikov Združenih narodov.

Guterres pohvalil delegate

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pohvalil delegate, po besedah tiskovne predstavnice ZN pa bo sporazum pomenil "zmago multilateralizma in globalnih prizadevanj za boj proti uničujočim trendom, s katerimi se sooča zdravje oceanov".

Komisar EU za okolje Virginijus Sinkevičius je medtem sporazum označil za "ključni korak naprej pri ohranjanju morskega življenja in biotske raznovrstnosti, ki sta bistvenega pomena za nas in prihodnje generacije".

Zadnji mednarodni sporazum o varstvu oceanov, Konvencija ZN o pomorskem pravu, je bil podpisan pred več kot 40 leti, leta 1982. Ta sporazum je vzpostavil območje, imenovano odprto morje – mednarodne vode, kjer imajo vse države pravico do ribolova, plovbe in raziskav – vendar je zaščitenih le malo več kot en odstotek teh voda.

Morsko življenje zunaj teh zaščitenih območij je vse bolj ogroženo zaradi podnebnih sprememb, prekomernega ribolova in ladijskega prometa.