Družinska tragedija v Španiji: v bazenu utonili trije člani družine

V bazenu na jugu Španije, v letovišču Costa del Sol, so v torek zvečer našli mrtve očeta in dva otroka. Vsi trije naj bi se utopili.

Policija je v bazenu našla truplo 53-letnega moškega in dveh otrok, starih devet in 16 let.

Devetletna deklica naj bi se po navedbah enega od očividcev v bazenu začela utapljati, njen brat in oče sta ji priskočila na pomoč, nato pa so vsi utonili. Oče in hči naj bi bila britanska državljana, brat pa Američan. "Policija je ugotovila, da so mrtvi, in ni mogla storiti ničesar, da bi jim pomagala," so še sporočile oblasti in dodale, da policija preiskuje ozadje dogodka, piše STA.