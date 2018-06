Drama nad Puljem: Natovo vojaško letalo eno uro krožilo nad mestom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pretekli večer so bili prebivalci Pulja priča glasnemu bobnenju. Razlog se je skrival v težavah vojaškega letala Nata F-16, ki je zaradi tehničnih težav želelo pristati na puljskem letališču, so poročali hrvaški mediji.

Ravno v tistem času so bili v Pulju pripravljeni na pristanek letala redne linije iz Amsterdama. Potniško letalo je v zraku čakalo na razplet z vojaškim letalom, ki se mu je pridružil še en F-16, na letališču pa so bile v pripravljenosti vse enote. Na koncu sta obe vojaški letali odleteli v Natovo oporišče v Italiji.

"Natovo letalo je krožilo nad našim območjem, zato smo zamaknili pristanek letala Croatia Airlinesa. Po kroženju je vojaško letalo odstopilo od pristanka in nadaljevalo pot. Vse enote so bile v pripravljenosti in vse se je srečno končalo," je za Regional Express dejal direktor puljskega letališča Svemir Radmilo.

Potniško letalo iz Amsterdama je tako v Pulju namesto ob 20.05 pristalo ob 21.27