Domnevni pariški morilec: Vedno sem želel moriti migrante, tujce

Francoz, ki je osumljen umora treh Kurdov v petek v Parizu, je priznal, da ga je pri dejanju vodilo "patološko sovraštvo do tujcev" in da je sprva nameraval "umoriti migrante" v predmestju Saint-Denis francoske prestolnice, kjer živi veliko tujcev, je danes sporočila pariška tožilka Laure Beccuau.

Napadalca, 69-letnega upokojenega strojevodjo, so v soboto zaradi zdravstvenih razlogov izpustili iz policijskega pridržanja in hospitalizirali na psihiatričnem oddelku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Od napada na kurdski kulturni center in bližnji frizerski salon v središču Pariza, v katerem je v petek ubil tri ljudi, tri pa ranil, se je govorilo o možnosti, da je šlo za rasistični zločin.

Ko so ga kmalu po napadu aretirali, je 69-letnik policiji povedal, da je tako ravnal, ker je "rasist". V policijskem pridržanju je priznal, da je njegovo sovraštvo do tujcev "postalo patološko", potem ko je bil leta 2016 žrtev vloma, je danes povedala tožilka Beccuau.

Opisal se je kot depresiven in samomorilen ter da je vse od ropa "vedno želel moriti migrante, tujce". Foto: STA

Povedal je tudi, da se je oborožen z avtomatsko pištolo v petek zjutraj najprej odpravil v predmestje Saint-Denis. Ker je bilo tam premalo ljudi in ker ni mogel znova napolniti orožja, si je premislil ter se vrnil v hišo svojih staršev v Parizu. Nato je šel v kurdski kulturni center, ki ga je poznal, in streljal.

Ubil je vodjo kurdskega ženskega gibanja v Franciji Emine Kara in dva moška, med njimi umetnika in političnega begunca Mira Perwerja. Tri moške pa je v bližnjem frizerskem salonu ranil, enega huje. Njihova življenja niso več ogrožena, enega pa so danes odpustili iz bolnišnice, so sporočili iz tožilstva.

Ena od oseb, ki jo je napadel, ga je nato razorožila. Pet od šestih žrtev je bilo turških državljanov, ena pa Francozinja, še navaja AFP. Napadalec je dejal, da žrtev, na katere je streljal, ni poznal. Foto: STA

Po mnenju tožilke prvi dokazi, pridobljeni med preiskavo na domu njegovih staršev, vključno s podatki z računalnika in pametnega telefona, niso pokazali "nobene povezave z ekstremistično ideologijo". Orožje je po lastnih navedbah pred leti dobil od nekega člana strelskega kluba.

Kurdska skupnost na nogah

Petkov napad je razburil kurdsko skupnost, ki je obsodila to teroristično dejanje, do katerega je prišlo po številnih turških grožnjah. "Glede na politične razmere v Turčiji in položaj kurdskega ljudstva" je treba uboje obravnavati kot "politične atentate", je dejal tiskovni predstavnik kurdske krovne organizacije Demokratični kurdski svet v Franciji (CDK-F) Agit Polat. Izpostavil je, da so vse žrtve kurdski aktivisti, med njimi vodja francoske podružnice Kurdskega ženskega gibanja Emine Kara.

"Zato je to političen, terorističen napad," je dejal in izrazil presenečenje, da francoske oblasti "poskušajo ljudi prepričati, da gre za dejanje osamljenega skrajnega desničarja". V petek so zato v francoski prestolnici potekali protesti, med katerimi je prišlo do nasilja in povzročanja škode.

Protesti v Parizu po napadu. Foto: Reuters

Svetovalec turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana je medtem danes na Twitterju za nasilje na protestih obtožil člane v Turčiji prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK).