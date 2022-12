V Parizu vre; nasilni protesti, policisti odgovarjajo s solzivcem #foto

Nemiri so izbruhnili kmalu po napadu. Foto: Reuters Francoska tiskovna agencija AFP je izvedela, da je moški napad začel z "velikokrat uporabljeno" pištolo. Pri njem so našli tudi škatlo z najmanj 25 naboji in "dva ali tri" polne nabojnike.

Posnetki, ki so zaokrožili po spletu, prikazujejo ljudi, ki so sredi ulic zakurili ogenj, razbijali avtomobilska stekla in se spopadli s policijo. Ta je solzivec uporabila, ko so protestniki poskušali prebiti varnostni kordon, poroča britanski BBC.

Paris is restless: thousands of Kurds are rallying on the streets.



The protests began after yesterday's incident in the city center: a 69-year-old pensioner shot and killed three Kurdish activists. The police are trying to pacify the protesters, using stun grenades. pic.twitter.com/U7x1WfuSgu