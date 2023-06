Dolgoročne posledice vejpanja so še uganka

Uporaba vejpa oziroma vaporizatorja – gre za naprave, ki proizvajajo nikotin s segrevanjem tekočine, namesto dima pa se ustvari para – je bila prvotno označena kot bolj sprejemljiva alternativa kajenju, a sproža zaskrbljenost glede dolgoročnih učinkov.

Na voljo je več različic naprav za vejpanje, za razliko od tradicionalnih cigaret pa ne sežigajo tobaka ter ne proizvajajo katrana ali ogljikovega monoksida, ki sta strupena in lahko povzročita raka. Poleg nikotina – ki je zelo zasvojljiv, a razmeroma neškodljiv – tekočina v vejpu vsebuje tudi arome, rastlinski glicerin in propilen glikol.

Zdravstvene službe pa opozarjajo, da čeprav je manj škodljivo od cigaret, ker večino škode povzročijo strupene kemikalije v tobačnem dimu, vejpanje vseeno ni popolnoma brez tveganja, zlasti pa so še nejasne dolgoročnejše posledice za zdravje.

Vejpanje postaja epidemija med otroki

Strokovnjaki opozarjajo tudi, da so učinki na mlade uporabnike neznani, zlasti pa je skrb vzbujajoč nagel, kar 50-odstoten porast otrok v 2022, ki so v Veliki Britaniji poskusili vejp, v primerjavi z letom prej.

Kljub prepovedi prodaje naprav za vejpanje mlajšim od 18 let pa oblasti ugotavljajo, da so še vedno široko dostopne tudi otrokom. Da bi omejili uporabo, združenja opozarjajo, da je treba spremeniti privlačnost embalaže, odzvala pa so se tudi nekatera družbena omrežja, kjer se zadržujejo predvsem mladi, in prepovedala promocijo na svojih platformah.

Kako smrtonosno je vejpanje?

V Združenem kraljestvu sicer uradno še niso zabeležili smrti, povezane z elektronskimi cigaretami, vendar pa statistike zdravstvenih služb kažejo, da je v prvih mesecih letošnjega leta nekaj deset mladih uporabnikov končalo v bolnišnici zaradi prekomerne uporabe elektronskih cigaret.

Tudi v Sloveniji so sprožili alarm

Na slovenskem ministrstvu za zdravje so že pripravili zakonsko podlago za prepoved arom in aromatičnih snovi v ogrevanih tobačnih izdelkih. "Zaradi privlačnih arom so elektronske cigarete prijetnejše za uporabo, napačno zaznane kot manj škodljive od klasičnih cigaret ali celo kot neškodljive. Zaščititi želimo zdravje otrok in mladostnikov ter vseh drugih uporabnikov, ki vdihavajo škodljive snovi v aerosolu elektronskih cigaret," je spomladi v izjavi za javnost zapisala Vesna Marinko, vodja sektorja za krepitev zdravja in preprečevanje odvisnosti na ministrstvu.