Dodik: Obveščevalna služba BiH prisluškuje medijem v regiji

Po navedbah Milorada Dodika naj bi odločitev o prisluškovanju medijem dokazoval dokument iz letošnjega aprila. Z njim naj bi odredili prisluškovanje in vpliv na medije, z namenom "medijske satanizacije" političnih nasprotnikov. Poleg Dnevnega avaza iz BiH naj bi bilo na seznamu še devet medijev, med njimi tudi časniki iz Hrvaške in Srbije, kot so Večernji list, Nacional, Večernje novosti, Kurir in Informer.

OSA naj bi načrtovala inkriminacijo političnih nasprotnikov v BiH

Dodik je v ponedeljek na novinarski konferenci v vzhodnem Sarajevu poudaril, da OSA med drugim namerava med novinarji izbrati sodelavce, ki bodo poročali, kot jim bo naročeno, ali pa v medijih zaposliti svoje ljudi. OSA naj bi načrtovala tudi inkriminacijo političnih nasprotnikov v BiH, da bi tožilstvo potem proti njim sprožilo preiskave.

Prisluškovanje medijem iz Republike srbske naj bi bil namenjen diskreditiranju Dodika, prisluškovanje hrvaškim medijem pa diskreditiranju predsednika HDZ BiH Dragana Čovića. Srbske medije naj bi nadzirali zaradi poskusa diskreditiranja srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki podpira Dodika.

Srbske medije v regiji naj bi OSA nadzirala zaradi poskusa diskreditacije srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki podpira Milorada Dodika. Foto: Reuters

OSA naj bi za svoje potrebe med drugim angažirala sarajevske medije, predvsem spletni portal zurnal.info. Hrvaški mediji so se na drugi strani pod nadzorom bošnjaških obveščevalcev znašli tudi zaradi spopada med OSA in hrvaško varnostno-obveščevalno agencijo (SOA), ki je zanikala obtožbe OSA, da je poskusila za svoje posle pridobiti islamiste v BiH.

Grabar-Kitarovićeva izrazila začudenje nad potezo Dodika

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je v sredo novinarjem v Zagrebu odgovorila, da "ni nenavadno, da bi obveščevalne službe prisluškovale tujim državljanom, ker to področje ni najbolje zakonsko urejeno". Poudarila je, da mora vsaka država za prisluškovanje svojim državljanom pridobiti sodno odredbo. Izrazila je začudenje, da bi Dodik kot predsednik predsedstva BiH objavil takšne informacije, ter napovedala, da se bo o Dodikovih izjavah pogovorila s šefom SOA Danielom Markićem.

V začetku aprila je izbruhnila tudi afera o domnevnem poskusu vpliva Hrvaške na slovenske medije, da ne bi razkrili vloge SOA pri prisluškovanju slovenskim akterjem v arbitražnem postopku.

V Zagrebu so takrat ostro zavrnili navedbe slovenskih medijev, da se je prvi mož avstrijske medijske hiše Styria na Hrvaškem, sicer frančiškanski duhovnik Ivan Tolj predstavil kot posrednik hrvaške vlade pri poskusu, da bi v slovenskih medijih preprečil objavo zgodbe o vpletenosti SOA v prisluškovanje slovenskim uradnikom v procesu arbitraže.