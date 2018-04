Demokrati vložili tožbo proti Trumpu, Rusiji in WikiLeaksu

Ameriška demokratska stranka je na zveznem sodišču v New Yorku vložila tožbo proti predsedniški kampanji Donalda Trumpa, njegovemu sinu in zetu, Rusiji ter spletni strani WikiLeaks zaradi volilne zarote v korist Trumpa in proti demokratski predsedniški kandidatki Hillary Clinton.

Tožba vsem skupaj očita sodelovanje pri vlomih v demokratske računalnike, kraji dokumentov in objavah na internetu ter zahteva nedoločen znesek odškodnine ter sodno prepoved bodočega vpletanja v računalniške sisteme demokratske stranke oziroma Nacionalnega odbora demokratske stranke (DNC).

"Takšne izdaje v vsej zgodovini ZDA še ni bilo"

Predsednik DNC Tom Perez je podpornike obvestil o tožbi in zapisal, da je Rusija leta 2016 sprožila celovit napad na ameriško demokracijo, pri čemer je našla voljnega in aktivnega partnerja v kampanji Donalda Trumpa. Perez je zapisal, da takšne izdaje v vsej zgodovini ZDA še ni bilo.

Imajo še več informacij, kot jih ima javnost?

To, da so si demokrati upali vložiti tožbo, bi lahko pomenilo, da imajo na voljo več informacij o sodelovanju Trumpovih, Rusije in WikiLeaksa, kot jih je na voljo javnosti, čeprav je že teh na pretek. Preiskavo ruskega vpletanja v volitve vodi posebni tožilec Robert Mueller, ki je že vložil obtožnice proti Trumpovim sodelavcem in proti Rusom.

Foto: Thinkstock

Demokratska tožba pravi, da se je napad na demokracijo začel z vdori v demokratske računalnike in telefonske sisteme, ki naj bi Rusiji omogočili napredovanje lastnih interesov ter podporo Trumpu. Trump mlajši se je znašel na seznamu toženih zaradi skrivnih komunikacij in izmenjavo informacij z WikiLeaksom, zet Jared Kushner pa je označen za zarotnika, ker je bil višji svetovalec kampanje in ključna oseba pri sprejemanju odločitev. Kushner je v San Antoniu leta 2016 odprl podatkovno bazo in najel podjetje Cambridge Analytica. Tožba omenja tudi Trumpa, ker je hvalil nezakonite objave dokumentov DNC.

DNC zahtevo po odškodnini utemeljuje z veliko škodo prizadevanjem za zbiranje denarja za kampanje, onemogočanjem sporočanja strankinih vrednot ter vizije volivcem ter sejanjem razdora znotraj stranke. Spletnim objavam je namreč uspelo razjeziti podpornike Bernarda Sandersa, med katerimi so bili nekateri tako razočarani, da potem niso volili Clintonove.

"Zarota predstavlja dejanje doslej nepredstavljive izdaje. Kampanja predsedniškega kandidata glavne stranke je sodelovala s sovražno tujo silo za izboljšanje svojih možnosti za zmago na volitvah. Toženi so pri tem kršili ameriško zakonodajo, pa tudi zakone države Virginia in prestolnice Washington. Po zakonodaji ZDA mora Rusija skupaj z drugimi zarotniki odgovarjati za svoja dejanja," piše DNC.